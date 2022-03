Dopo l’anteprima a Milano del nuovo film si lascia immortalare come una dea. Bellissima, Miriam Leone, è esempio di “pura classe ed eleganza”.

Di ritorno dall’anteprima nazionale del nuovo film diretto dal regista Riccardo Milani, e dal titolo di “Corro Da Te“, la sua protagonista, l’attrice ed ex modella Miriam Leone, è letteralmente riuscita a folgorare seduta stante ciascuno dei suoi osservatori.

“Qui muori“, scriverà a tal proposito un suo ammiratore. Esponendosi in prima linea, fra la prolificità dei commenti finora totalizzati dopo la resa pubblica della sua ultima collezione di scatti. Le immagini ritraggono il volto e la silhouette dell’artista in maniera totalizzante, svelandola nel suo primeggiare come un faro nel buio della notte. Dopo l’irresistibile ritratto della glaciale e infallibile Eva Kant, in “Diabolik” dei Manetti Bros, uscito in sala nel dicembre 2021, ora la bellezza e il talento tutto catanese sono pronti a mettere alla prova il pubblico.

“Qui muori” Miriam Leone puro desiderio, con la scusa dei ringraziamenti dà fuoco alla rete

PER VEDERE MIRIAM LEONE “PURO DESIDERIO”, VAI SU SUCCESSIVO.