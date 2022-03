Jessica Selassiè si sbugiarda: “Spendo 100mila euro al mese in vizi”. Il VIDEO che scatena la bufera

La vincitrice della sesta edizione del ”GF Vip” ha lasciato tutti senza parole per una dichiarazione che non ha nulla a che vedere con quello che diceva nella Casa..

Dopo la vittoria di Jessica Selassiè alla sesta edizione del ”Grande Fratello Vip” ha iniziato a circolare un video in cui la principessa dice frasi che non sono affatto piaciute al pubblico che l’ha votata.

Dov’è quella ragazza ingenua, incompresa e che aveva bisogno della vittoria per aiutare economicamente la sua famiglia?

Già i campanelli d’allarme erano arrivati alle orecchie dei telespettatori quando in molti sostenevano che in realtà le tre sorelle non fossero delle vere principesse ma figlie di un giardiniere, tanto che il padre oggi sarebbe in carcere per truffa.

Poi è uscito fuori che Jessica e Lulù non si sono mai laureate come invece avevano ammesso.

Ma ora viene nuovamente messo in dubbio il percorso di Jessica con un video.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ——–> “Splendore assoluto” Monica Bertini lo confessa: “Ormai ci ho preso gusto”. I leggings ti fanno sbandare… – FOTO

Le parole di Jessica che fanno discutere

Il brutto anatroccolo che si è trasformato in un cigno. Questo è ciò che Jessica Selassiè ha fatto pensare ai telespettatori durante i 6 mesi di permanenza nella casa tanto che le hanno regalato la vittoria.

E soprattutto ha sempre messo in mostra la sua semplicità e il suo bisogno di soldi per aiutare la famiglia.

Eppure nella seconda stagione di ”Riccanza”, in onda nel 2017 appariva tutta un’altra persona.

Jessica, infatti, nel programma in cui partecipò insieme a Tommaso Zorzi, vincitore del ”Grande Fratello 5”, aveva rilasciato alcune dichiarazioni che ora iniziano a far sorgere dei dubbi ai fans del programma tanto da chiedersi se abbia davvero finto ai loro occhi.

Durante la trasmissione, Jessica ostentava la sua ricchezza mostrando l’attico a Piazza di Spagna in cui viveva e l’Università privata inglese nella quale studiava giornalismo.

Inoltre aveva espressamente riferito: “I mezzi pubblici in Italia non li ho mai presi e penso mai li prenderò. Molto più comodo avere l’autista che ti aspetta quando fai shopping, così se hai i tacchi non ti fanno male neanche i piedi”.

E ancora: “Prima abitavo con mio fratello e invece adesso ho un appartamento a Piazza di Spagna. Mi mantengono i miei genitori e spendo 100mila euro al mese, più o meno…”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ——–> “Senza freni”. Sophie Codegoni, si accede la passione con il suo Alessandro FOTO

La reazione del web è incontrollabile, sono diversi gli utenti che in queste ore si stanno scagliando contro la Principessa.