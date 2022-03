*Il pubblico italiano l’ha conosciuta grazie a due ruoli importanti: Marina nella serie Élite e Alison Parker nell’amatissima serie La Casa di Carta.

Maria Pedraza è una giovanissima attrice spagnola, bella e carismatica che sta conquistando il mondo con il suo smisurato talento d’attrice risultando agli occhi di tutti, una grande interprete.

Durante le due serie che l’hanno resa particolarmente nota, Maria ha incontrato quello che è poi diventato il suo compagno per circa tre anni. L’attore che ha rubato il cuore della bella attrice è Jaime Lorente, anche lui protagonista della Casa di Carta nel ruolo di Denver e Élite nel ruolo di Nano. Nell’ultima serie citata, i due hanno proprio avuto una relazione che è stata il focus centrare di tutta la prima stagione. La loro storia d’amore nella vita reale ha fatto molto scalpore sui social, milioni di fan in tutto il mondo hanno acclamato la coppia in ogni occasione, riempendo le loro foto su Instagram, di cuori e frasi d’amore. Sono stati proprio gli appassionati a rimanere delusi quando la coppia si è poi detta addio, non condividendo più scatti sui loro social.

Maria Pedraza posta una foto su Instagram, parole d’ordine: sensualità

L’ultima foto postata da Maria Pedraza sui social ha letteralmente mandato in tilt Instagram. L’attrice ha condiviso uno scatto in cui appare incantevole come una dea: capelli lunghi che accarezzano il corpo, un completino bianco purezza e uno sguardo persuasivo.

Insieme al talento inevitabilmente i fan si sono innamorati del fascino di una delle attrici più amate delle ultime serie TV. Alla base della sua bellezza, vi è un fisico irresistibile che fa di lei, una meravigliosa modella. Maria ha infatti scattato per diversi brand durante la sua carriera e non sono poche le campagne in cui è stata coinvolta. Il profilo dell’attrice sui social è come quello delle giovani ragazze della sua età: la Pedraza è infatti nata nel 1996 e ha davanti a se, nonostante i successi già raggiunti, ancora tantissime occasioni che la attendono.

