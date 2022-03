Maria Pedraza prende il sole senza reggiseno: la FOTO è da cardiopalma

Maria Pedraza ha infiammato il mondo dei social network pubblicando online alcuni scatti in cui è senza reggiseno: pazzesco!

C’è un’attrice che sta spopolando sui social network a suon di fotografie meravigliose: parliamo di Maria Pedraza, star internazionale diventata famosa per il suo ruolo ne ‘La Casa di Carta’. La nativa di Madrid ha indossato i panni di Alison Parker, la figlia dell’Ambasciatore britannico che si trovava in Spagna per una gita scolastica.

Maria vanta numeri impressionanti sui social network: il suo account possiede ad esempio 11,9 milioni di followers (numeri migliori di quelli delle influencer). In questa fredda serata di metà marzo, la Pedraza ha scaldato gli animi pubblicando alcune fotografie in cui è senza reggiseno.

Maria Pedraza prende il sole, ma il reggiseno non c’è: foto da cardiopalma

Maria, ancora una volta, ha lasciato il segno sui social network pubblicando un paio di scatti straordinari in cui ha messo in mostra tutta la sua bellezza e il suo fascino irresistibile. La madrilena è una donna sensualissima e ogni singola volta riesce a stuzzicare i suoi followers. Quando in rete fuoriescono contenuti così esplosivi, è difficilissimo passare inosservati (non succede quasi mai).

Maria, nello specifico, è uscita fuori al terrazzino e ha deciso di prendere un po’ di sole. La ti tintarella, d’altronde, non passa mai di moda: rilassarsi con i raggi che baciano la pelle è sempre una prassi diffusissima. La Pedraza ha la brillante idea di togliersi il reggiseno, regalando alcune visioni proibitive del suo décolleté fenomenale. Per non incorrere in censura, la ragazza copre parzialmente il suo balcone. La 26enne assume alcune pose intriganti e lascia a bocca aperta la platea. Il post ha raccolto 778mila cuoricini in brevissimo tempo. Gli utenti, dal canto loro, stanno inondando il contenuto di complimenti di ogni tipo. Maria ha estimatori in tutto il mondo: si leggono apprezzamenti in vari linguaggi.