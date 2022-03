Alessia Marcuzzi e il vestito del colore… più romantico della Primavera 2022

Non c’è dubbio e lo conferma anche Alessia Marcuzzi: c’è un colore in particolare che in questa Primavera 2022 sta spopolando e si sta posizionando al primo posto nella lista dei più indossati e più romantici della stagione.

La conduttrice Alessia Marcuzzi si mostra in uno dei suoi ultimi post Instagram in riva al mare, con indosso un abito del colore preferito di questa Primavera 2022: il rosa.

Alessia Marcuzzi si mostra su Instagram in uno scatto che unisce il vintage con il colore più romantico della Primavera 2022: il rosa.

Il rosa si è ufficialmente confermato protagonista del fashion della stagione in corso, e lo vedremo primeggiare per tutta l’Estate 2022.

Lo abbiamo ammirato sulle passerelle dedicate alle ultime collezioni, e ora lo stiamo vedendo colorare numerosi profili Instagram di vip ed influencer. L’ultima tra loro è stata proprio Alessia Marcuzzi: ha posato come modella per il suo brand Marks&Angels.

Mare piatto, cielo limpido e l’abito rosa dal sapore vintage: versatile, comodo, fresco, dolce, femminile e romantico. Fa venir voglia di indossarlo ancora, ancora e ancora.

Alessia Marcuzzi e l’abito rosa della collezione Primavera Estate 2022 di Marks&Angels

Dal design poetico e raffinato, l’abito che indossa Alessia Marcuzzi si caratterizza per una gonna morbida, ampia, leggera e voluminosa.

Siamo davanti ad un capo che celebra la bellezza e la delicatezza femminili con il suo corpetto bustier di pizzo, l’orlo smerlato e le spalline chiuse da fiocchetti.

La lunghezza dell’abito è media e Alessia ha pensato bene di abbinare un paio di saldali alla schiava con lacci in cuoio che avvolgono il polpaccio. Sono en pendant con la borsa morbida in pelle dalla chiusura arricciata. Il tutto sempre firmato Marks&Angels.

L’orlo asimmetrico della gonna lascia intravedere la gamba creando dei giochi di pizzo dall’effetto vedo-non-vedo, delicati e sensuali.

E dato che ancora non siamo pienamente in clima primaverile, possiamo abbinare all’abito della conduttrice televisiva un morbido cardigan. Il rosa del vestito è perfetto insieme ad una palette sulla tonalità del cioccolato, proprio quella che Alessia ha selezionato per la borsa e le scarpe.

Assolutamente sweety e chic.