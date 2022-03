La strepitosa cantante italiana Arisa ha pubblicato quattro foto a dir poco pazzesche: vediamole insieme…

Rosalba Pippa, conosciuta come Arisa, ha condiviso un nuovo post sul suo seguitissimo profilo Instagram, per ricordare ai fan l’appuntamento con la trasmissione “Il cantante mascherato“, in onda su Rai Uno.

Si tratta di un programma televisivo nel quale compaiono dodici VIP mascherati ed irriconoscibili, che prendono parte a una competizione canora di cui è giudice il pubblico a casa: gli eliminati vengono smascherati piano piano.

Nella didascalia la bella influencer ha scritto: “Passavo di qui per caso… sto andando a Il cantante mascherato“. E ancora: “Voi ci siete? Se si, a stasera”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@arisamusic)

Nelle immagini Arisa indossa un outfit total black, che comprende un vestitino a collo alto e delle scarpe dal tacco squadrato: il look le dona moltissimo!

Nella prima foto del post, la splendida trentanovenne posa in piedi, con una mano sul fianco, lo sguardo rivolto verso l’obbiettivo della fotocamera ed un’espressione piuttosto seria e grintosa: la sua bellezza magnetica tiene tutti incollati allo schermo!

Nel secondo scatto, invece, la talentuosa cantante viene immortalata accovacciata alla fine di una rampa di scale, con una mano tra le gambe e l’altra appoggiata sul ginocchio: mai vista tanta bellezza in un solo post!

Le foto sono state sommerse da una valanga di mi piace e commenti, tra i quali si legge ad esempio: “Fortuna che ti hanno inventata, Rosalba“; “Ma quanto sei gnoxxa?”; “Bella come il sole” oppure “Sempre più bella!”.

Una cosa è certa: Arisa non ne sbaglia una!