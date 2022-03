“Pomeriggio 5”, Barbara D’Urso e i suoi analisti hanno affrontato una tematica a dir poco scottante: la conduttrice non ha mancato di far valere la propria opinione

“Pomeriggio 5”, durante il secondo blocco della puntata di oggi, ha voluto proporre un tema estremamente dibattuto ed attuale: quello dell’identità di genere. A tale scopo, Barbara D’Urso ha raccolto le testimonianze di due ospiti preziosi, Salah e Aurora, che hanno spiegato ai telespettatori quale fosse la loro situazione.

Non tutti gli analisti, ovviamente, hanno dimostrato il loro sostegno alle tesi degli intervistati. Barbara D’Urso, da sempre convinta sostenitrice della causa LGBT, non ha mancato di intervenire con toni aspri e polemici.

In particolare, la padrona di casa non ha gradito alcune osservazioni esternate da una sua opinionista. La reazione al veleno della conduttrice, che non si è fatta attendere, ha fatto calare un silenzio imbarazzante in studio.

Pomeriggio 5, Barbara D’Urso pietrificata dalle accuse: “mi hanno dato della lesbica”

Per introdurre la tematica del dibattito odierno, che verteva sulla questione dell’identità di genere, Barbara D’Urso ha voluto far ascoltare ai suoi ospiti le parole di Paola Turci. “Mi hanno sempre dato della lesbica, ma non l’ho mai considerato un insulto“: queste le dichiarazioni rilasciate di recente dalla cantante, che hanno profondamente colpito la conduttrice.

Durante il secondo blocco di “Pomeriggio 5”, Barbara ha intervistato Salah e Aurora. Entrambi, nel raccontare la loro esperienza personale agli opinionisti del talk, si sono esposti ad inevitabili critiche. In particolare, la transgender Aurora ha ricevuto la severa stoccata dell’analista Patrizia Groppelli.

“Io non posso avere un profilo Instagram, un lavoro, un fidanzato. Vengo continuamente insultata” – ha spiegato Aurora, venendo immediatamente interrotta dall’opinionista – “Tu su questa cosa ci marci parecchio e fai la vittima“. Secondo quanto appreso dalla Groppelli, l’ospite sarebbe incline ad assumere un atteggiamento vittimistico; motivo per il quale, agli occhi dell’opinionista, i suoi racconti non sarebbero credibili.

Non era dello stesso avviso Barbara D’Urso, che non ha esitato a zittire la Groppelli per far parlare la diretta interessata. “Voglio sentire Aurora, tutti gli altri stiano zitti“, ha tuonato la conduttrice, mostrando piena fiducia nei confronti della sua ospite.