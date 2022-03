La splendida fashion blogger italiana Sara Croce ha postato di nuovo: questa volta si tratta di una foto fuori stagione… che spettacolo!

La bellissima ex fiamma del noto ex gieffino Andrea Damante ha sorpreso tutti con una foto in bikini: l’attenzione degli utenti si concentra tutta sul suo corpo scolpito nel marmo.

Nell’immagine Sara posa in piedi: le braccia sono stese lungo i fianchi, lo sguardo è rivolto verso l’obbiettivo della fotocamera e l’espressione del viso è piuttosto sensuale e provocante… resisterle è impossibile!

Una cosa è certa: la bella influencer sa sempre come rendere felici i suoi fans!

Nella foto, scattata in un hotel da sogno, la fantastica ventitreenne indossa un bikini coordinato, dalla fantasia maculata: il costumino comprende una parte superiore dalla scollatura pronunciata ed un micro slippino molto sgambato, che si allaccia con due fiocchetti sui fianchi.

Siete pronti a vedere il post più esplosivo che ci sia? Tenetevi forte, perché vi lascerà senza parole…

Sara Croce in bikini anche in inverno: la FOTO è virale ovunque!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce (@saracroce98)

Non c’è alcun dubbio: Sara Croce sa sempre come riuscire a non passare mai inosservata!

Nell’immagine la favolosa ex Madre Natura del programma televisivo “Ciao Darwin” viene immortalata con il corpo bagnato ed il viso senza trucco: anche nella totale semplicità e naturalezza, Sara resta un vero schianto!

Il post è esploso di visualizzazioni, condivisioni, mi piace e commenti: è diventato virale dopo pochissimo tempo dalla pubblicazione.

Tra i messaggi scritti dagli utenti che la seguono, si leggono moltissimi complimenti, ad esempio: “Complimenti, hai un fisico strepitoso e sei di una bellezza mozzafiato”; “Sei uno spettacolo”; “Sempre più bellissima tesoro” oppure “Prima o poi mi fai prendere un infarto”.

Le foto di Sara Croce sono come una droga per i fan: non ne possono più fare a meno!