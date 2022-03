“Tu vieni da un altro pianeta” Rosalinda Celentano, la sua ultima FOTO sorprende tutti

Rosalinda Celentano, la sua ultima foto ha lasciato senza parole il web che non perde occasione per accentuarne l’apprezzamento.

Rosalinda Celentano vanta una una lunga esperienza televisiva e cinematografica. Una donna molto apprezzata per il suo modo di essere e non stupisce pertanto che il suo profilo Instagram venga simpaticamente preso di mira dai fans che cercano un contatto – seppur social – con lei, un modo per confrontarsi e potersi avvicinare ad un personaggio semplicemente unico.

Da sempre schietta e pronta a dire tutto quello che pensa, la sua presenza nei vari show televisivi – come ad esempio tra gli ultimi in “Ballando con le Stelle” – lascia sempre un’impronta, quella del suo Io e chi la segue non può che amarla. Il suo ultimo post sta facendo breccia nel cuore dei fans che non perdono occasione per ammirarla.

Rosalinda Celentano, la foto non lascia dubbi: il fascino del mistero

