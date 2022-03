Miriana Trevisan, ogni giorno sempre più bella: la showgirl lancia una frecciatina con una foto che lascia i suoi followers senza fiato

Miriana Trevisan è una delle donne più amate del mondo dei social. Il suo esordio è avvenuto moltissimi anni fa, ma è tornata sotto ai riflettori solo sei mesi fa quando è entrata a far parte della casa più spiata d’Italia, ovvero la sesta edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Qui ha avuto modo di farsi conoscere da chi, ancora, non conosceva il suo nome.

Miriana, all’interno della casa più spiata, ha avuto modo di conquistare i telespettatori italiani che l’hanno conosciuta e hanno scoperto una donna con un cuore enorme. Non è stato facile per lei farsi amare nel programma, anche perché in molti hanno spesso mal interpretato il suo buonismo, prendendolo per un atteggiamento falso.

Miriana Trevisan da record: la scollatura spaziale è da capogiro

