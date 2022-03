Ana Mena verso Sanremo, a YesLife: “Voglio fare come i Maneskin”

Ana Mena ha presentato oggi il suo brano in gara a Sanremo. Tra i presenti alla conferenza stampa c’eravamo anche noi di YesLife: ecco cosa ha detto ai nostri microfoni

Ana Mena è tra gli artisti più amati del momento nel nostro Paese. In gara al Festival di Sanremo con il brano “Duecentomila ore” scritto a sei mani da Rocco Hunt, Zef e Federica Abbate e prodotto da Zef, ha conquistato tutti. Noi di YesLife abbiamo parlato con le durante la conferenza stampa di presentazione del brano e oggi vi riproponiamo la nostra intervista realizzata a gennaio, a pochi giorni dall’inizio di Sanremo.

Dopo essersi fatta conoscere e amare dal pubblico italiano collaborando con artisti come Rocco Hunt, Fred De Palma e Federico Rossi, l’artista spagnola è pronta a calcare il palco più importante d’Italia, per lei un sogno che si avvera. Ana, infatti, ha confessato di essere arrivata a questo traguardo dopo ben due tentativi, negli anni scorsi, che non erano andati bene. Per lei, fin da piccola, esiste un legame fortissimo con la musica italiana ed il Festival di Sanremo grazie al suo papà che le ha trasmesso affetto e amore per il sound tricolore. Ricchi e Poveri, Mina, Matia Bazar, alcuni degli artisti italiani che la giovane cantante ha sempre ascoltato e tra quelli in gara certamente conosce bene Gianni Morandi.

Ana Mena ed il rapporto con Rocco Hunt

Per lei oggi il Bel Paese “è una seconda casa” ed il suo team italiano “è la sua seconda famiglia”. Rocco Hunt, con il quale collabora ormai da un po’ “un vero fratello”. I due si sono conosciuti ad una festa di Natale due anni fa, prima della pandemia, e da allora è nata una bella collaborazione che va avanti ancora oggi.

“Insieme abbiamo vissuto bellissimi momenti qui in Italia, ma anche in Spagna e in Francia e adesso la nostra canzone, “Un bacio all’improvviso” sta andando bene anche in Turchia – ha ammesso la cantante – qualcosa che non ci aspettavamo davvero”.

Proprio con il rapper campano Ana Mena duetterà all’Ariston portando un medley che celebra la grande musica italiana e che, secondo l’artista, “vuole unire tutte le generazioni”. Si parte con “Il Mondo” per poi passare ad una parte inedita di Rocco Hunt su “Figlie delle stelle” e concludere con “Se mi lasci non vale”.

Ana Mena a YesLife: “Ecco cosa porto all’Ariston”

Per Ana Mena non è la primissima volta sul palco dell’Ariston. Già nel 2020 era arrivata a Sanremo insieme a Ricki, ma come ospite. Quest’anno la sfida è diversa, sarà in gara e di certo le emozioni saranno diverse: proprio questo le abbiamo chiesto noi di YesLife.

Due anni fa era di certo più tranquilla ha ammesso ai nostri microfoni: “questa volta sono carica di ansia – ci ha confessato – sono emozionata perché è molto diverso essere ospite ed essere in gara. Saranno più serate e ogni volta cerchi di farle il meglio possibile. Porti un brano inedito e hai tante cose da raccontare. È un’esperienza abbastanza diversa ma penso di essere una persona abbastanza coraggiosa, cercherò di fare il meglio di me e di sfruttare tutta la settimana a disposizione nonostante il Covid che ci fa vivere l’esperienza in modo più strano”.

E sul palco cosa vedremo? Di certo un’energia speciale ma se ballerà o meno questo Ana Mena non ce l’ha voluto rivelare: “Penso che è meglio lasciare la sorpresa no?” ha detto ai nostri microfoni. Lei che è un’artista completa, balla, canta, presenta e recita, non si è voluta sbilanciare su quello che proporrà sul palco dell’Ariston lasciandoci la curiosità di osservarla nel corso delle cinque serate del Festival.

E dopo l’exploit dell’anno scorso con i Maneskin, lei cosa è pronta a fare? L’artista spagnola è di certo il punto assoluto di novità all’Ariston quest’anno: lei se la sente di ripete l’esperienza della band romana?

“Quello che hanno fatto loro è gigantesco e la loro carriera penso che sia un orgoglio per tutti e mi fa piacere che siano ospiti perché vorrei conoscerli, stanno facendo delle cose molto grandi – ha precisato – Se io sono pronta? Penso, spero di sì! Vediamo cosa succede“.

“In questo momento posso pensare alla prima serata e al momento in cui mi tocca cantare e fare il meglio di me, tutto quello che arriverà dopo lo decide il pubblico, ma pronta sempre – ha concluso – lavorando duramente da tanti anni, vediamo cosa succede”.

FRANCESCA BLOISE