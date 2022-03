“Sei spaziale”. Vic De Angelis alza la maglietta e il web implode FOTO

Vic De Angelis pubblica una foto sul suo profilo di Instagram e il web implode: scopriamo insieme quale scatto è apparso nelle ultime ore della bassista dei Maneskin

Bionda, sensuale ma soprattutto di talento: a Vic De Angelis non manca proprio niente. La bassista dei Maneskin ha fatto impazzire i suoi numerosi followers con l’ultimo scatto che è apparso tra le sue storie di Instagram. D’altronde è anche normale che sia così: Victoria è di una bellezza disarmante e le sue foto riescono sempre a riscuotere un incredibile successo.

Victoria ha conquistato tutti nel corso degli ultimi anni, ma il 2021 è stato il suo anno migliore in assoluto. D’altronde la ragazza, insieme al suo gruppo, ha partecipato al Festival di Sanremo dove ha avuto modo di farsi conoscere da molte più persone. Per non parlare di quando, dopo il loro trionfo, è partita per l’Eurovision Festival dove sono stati proclamati vincitori d’Europa.

Vic De Angelis fa implodere il web: lo scatto fa record di likes

VAI SU SUCCESSIVO PER VEDERE