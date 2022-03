Cos’ha di così diverso Giovanni Angiolini, la nuova presunta fiamma di Michelle Hunziker, dall’ex marito Tommaso Trussardi? Lo spiega la sorella del diretto interessato.

Dalla camminata mano nella mano, al bacio con mascherina come un’opera d’arte, Michelle Hunziker è stata ufficialmente sorpresa in compagnia di Giovanni Angiolini. La notizia, con tanto di romantici scatti, è stata resa pubblica soltanto tre giorni fa da una nota rivista tedesca, “Bunte“.

Da quel momento è iniziata l’indagine per scoprire quante più informazioni possibili sull’uomo che avrebbe fatto nuovamente innamorare la bella Michelle. L’ex gieffino, però, avrebbe una storia di vita molto diversa da quella relativa all’ex marito della showgirl e conduttrice di origini svizzere. E, quest’ultimo dettaglio in particolare, vista anche la drastica scelta di Michelle di voler intraprendere un cammino differente, rappresenterebbe una rottura totale con ciò che l’ha tenuta vicina al celebre imprenditore Tommaso Trussardi.

Michelle Hunziker, la grande differenza con Trussardi: interviene la sorella di Giovanni Angiolini

Per raccontare quanto possibile dettagliatamente la personalità del medico chirurgo nativo di Sassari, è intervenuta, e non senza tener fedelmente conto delle esperienze vissute dal nato sotto il segno del Capricorno, una delle sue due sorelle, Lisa. Il ritratto dell’ex coinquilino della quattordicesima edizione del “Grande Fratello”, fornito dalla sorella, è innanzitutto quello di un uomo che appare sin da subito molto diverso da Trussardi.

Se l’eredità di Tommaso aveva già presupposto, probabilmente sin dalla sua infanzia, alcuni successi raggiungibili nella sua vita da adulto, Giovanni sarebbe cresciuto in un ambiente familiare umile, alla mano.

Stando al racconto della sorella di mezzo, l’uomo appassionato di salute e benessere, si sarebbe specializzato in ortopedia lavorando nel frattempo, tentando in ogni modo possibile di essere autonomo.

Lisa ha voluto, infine, mettere in risalto due emblemi che lo renderebbero unico nel suo genere. Ovvero, in primis, la sua manifesta sensibilità. Quanto, in egual misura, la sua latente forza di volontà.

Giovanni, oltre a Lisa e Stefania, ha anche un fratello. Quest’ultimo ha deciso di intraprendere la sua stessa professione. Mentre, per quel che riguarda i suoi genitori, entrambi si troverebbero attualmente in pensione. Il padre come ex operaio, e la mamma come ex segretaria.