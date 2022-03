Giorgia Rossi ha mandato in tilt Instagram mostrandosi in una versione inaspettata. Tra la posa e la mise i fan non sanno dove guardare.

Curve sbalorditive, fascino irresistibile. Giorgia Rossi torna a far sognare il pubblico mostrandosi divina nel suo ultimo post condiviso su Instagram, dove ha un profilo da ben 499 mila follower.

34 anni, di Roma, il suo nome è conosciuto nel mondo dello spettacolo per la sua attività di conduttrice e giornalista sportiva. Da Sky a DAZN, ogni sua apparizione fa sempre sognare il grande pubblico.

Per quanto riguarda la vita privata è legata al giornalista Alessi Conti, con cui forma da quattro anni una splendida coppia.

Folta chioma bionda, occhioni castani, fisico incredibile, la sua bellezza e il suo talento l’hanno resa una delle conduttrici più apprezzate nel panorama sportivo. Accanto a tutto questo si aggiunge il suo grande seguito sui social, dove manda sempre in tilt tutti con i suoi scatti meravigliosi. L’ultimo ha scaturito il medesimo effetto.

Giorgia Rossi: posa da infarto e sguardo penetrante

