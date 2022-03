La dieta mediterranea: un vero e proprio stile di vita e benessere

La dieta mediterranea è una delle alimentazioni più complete ed equilibrate che un individuo possa seguire.

All’inizio del 900 il nutrizionista italiano Lorenzo Piroddi suppose che ci fosse una relazione tra la salute ed uno stile di vita sano ed equilibrato, proprio da lui partirono gli studi sulla dieta mediterranea che vennero poi continuati negli anni successivi da Ancel Keys, fisiologo americano sbarcato a Salerno. Proprio grazie a quest’ultimo che tale alimentazione è conosciuta in tutto il mondo. Scopriamo insieme le particolarità e l’innovazione di questa dieta.

Su cosa è fondata a dieta mediterranea? Come si fa? Quali sono gli alimenti insostituibili?

La dieta mediterranea non è una semplice dieta ma è un vero e proprio stile di vita, infatti ha molti benefici sulla salute degli individui. Chi segue bene questa alimentazione tende ad avere molti meno problemi sia alimentari che fisici; inoltre si è anche trovata una correlazione tra il mangiare bene e il benessere psicologico. Oltre ai miglioramenti che ottengono i singoli individui è una dieta anche eco sostenibile. Non è affatto una dieta drastica ed è consigliabile a persone di tutte le età. Questa è una delle poche diete infatti senza alcuna controindicazione.

Il segreto di questa alimentazione è l’equilibrio tra tutti i bisogni giornalieri dell’organismo, infatti è fondamentale che l’individuo assuma una quantità giusta di grassi, fibre, carboidrati, composti anti–ossidanti e anti–infiammatori. All’interno della dieta mediterranea diversi studi hanno dimostrato che l’equilibrio tra queste diverse fonti è perfetto, in modo da non eliminare completamente nessun elemento fondamentale per la sopravvivenza dell’organismo.

Gli alimenti utilizzati in questa dieta vengono suddivisi in una piramide, dove alla base troviamo gli alimenti che dovrebbero essere consumati ad ogni pasto principale come frutta, verdura, pasta, riso e cereali preferibilmente integrali, e uno degli alimenti più importanti l’olio extravergine d’oliva che va consumato a crudo senza esagerare con le porzioni, di solito vengono consigliati max 2-3 cucchiai di olio extravergine d’oliva al giorno.

Allo step successivo troviamo alimenti che devono essere consumati ogni giorno, come spezie, aglio, frutta secca, olive e alcune verdure. È consigliabile mangiare la frutta secca durante gli spuntini di metà mattinata o metà pomeriggio. Inoltre è consigliato mangiare ogni giorni ogni tipo di latticino purchè sia a basso contenuto di grassi, come latte di pecora.

Salendo e raggiungendo la punta della piramide troviamo quegli alimenti che devono essere consumati settimanalmente, come la carne bianca, il pesce e le uova che sono consigliati due volte alla settimana. Quindi troviamo tutti quegli alimenti che contengono maggiormente proteine. La carne rossa addirittura una volta a settimana così come i dolci che in generale sarebbe meglio evitare; infine gli insaccati, anche questi ultimi devono essere utilizzati con molta parsimonia.