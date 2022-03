Matilde Gioli, arriva la conduzione per un nuovo reality show…

L’attrice Matilde Gioli ha ottenuto un successo clamoroso con la serie tv “Doc – nelle tue mani”. Arriva un’altra importante esperienza per la giovane artista.

Matilde Gioli è pronta a stupire tutti i suoi sostenitori. La giovane attrice è pronta a passare dal set della serie tv “Doc-nelle tue mani”, alla conduzione di un nuovo reality show che verrà trasmesso su “Netflix Italia”.

Da attrice a conduttrice, la bellissima Gioli è pronta ad intraprendere questo nuovo percorso, il quale dimostrerà la sua grande versatilità nel mondo dello spettacolo. Il nuovo reality show sarà il primo trasmesso su “Netflix Italia”. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

Il primo reality show su Netflix Italia, Matilde Gioli pronta per questo nuovo inizio

Il reality in questione è ambientato all’estero, precisamente in Messico ed è un prodotto targato “Banijay” la società che produce anche “Isola dei Famosi”, “L’eredità”, “Pechino Express”, e andrà in onda prossimamente. Tuttavia, ancora non si conosce né il titolo né la data di uscita. I protagonisti del nuovo reality sono dei giovani di età compresa tra i 18 e i 23 anni; per selezionarli, la produzione ha ricercato appositamente dei ragazzi che “vorrebbero sempre vivere in vacanza”.

I concorrenti hanno accettato di partecipare con la convinzione di vivere una esperienza da sogno, capendo solamente una volta giunti a destinazione, che per meritarsi un soggiorno di puro relax dovranno lavorare sodo e duramente, un’esperienza che sicuramente non dimenticheranno molto facilmente. La conduttrice del nuovo strepitoso format, è finalmente pronta per questo debutto. L’attrice inoltre è stata recentemente protagonista della commedia romantica di Alessio Maria Federici “Quattro Metà”, con Giuseppe Maggio, Matteo Martari e Ilenia Pastorelli, trasmessa su Netflix Italia. Insomma, una nuova avventura che metterà alla prova anche l’aspirante conduttrice, la quale non ha mai avuto esperienze di questo tipo.

Inoltre, gli impegni lavorativi per Matilde Gioli non finiscono qui: dal 7 Aprile sarà al cinema nel nuovo film di Fausto Brizzi dal titolo “Bla Bla Baby” con Alessandro Preziosi e Maria Di Biase. Come se la caverà la giovane Matilde Gioli, ma sopratutto, come se la caveranno i giovani concorrenti? Non ci resta che aspettare…