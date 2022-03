“Quella parte di te…”, fan ipnotizzati da Barbara D’Urso. Un dettaglio del suo corpo li lascia senza fiato – FOTO

Fan ipnotizzati da Barbara D’Urso: gli scatti pubblicati dalla conduttrice lasciano scoperto un dettaglio clamoroso del suo corpo

Nonostante la sua presenza all’interno della rete ammiraglia di Mediaset sia stata considerevolmente ridotta, Barbara D’Urso continua ad essere una delle conduttrici più chiacchierate della televisione.

Il suo stile di conduzione, che non sembra convincere una larga fetta di pubblico, non manca tuttavia di ipnotizzare moltissimi altri fan, che seguono con costanza i suoi programmi.

Su Instagram, i followers che sostengono la D’Urso sono quasi 3 milioni. Ogni post della presentatrice, di fatto, è costellato di commenti ed apprezzamenti, a testimonianza del rapporto ormai simbiotico che lega Barbara al suo pubblico.

Anche sotto l’ultimo poker di scatti, i complimenti non si sono fatti attendere. Un particolare fisico della D’Urso, nello specifico, ha mandato in escandescenza i fan della presentatrice.

Fan ipnotizzati da Barbara D’Urso. Un dettaglio del suo corpo li lascia senza fiato – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Ora che molti dei suoi programmi di Canale Cinque sono stati cancellati, Barbara D’Urso è approdata al timone della quinta edizione de “La Pupa e il Secchione”. La trasmissione, in onda dallo scorso martedì 15 marzo, prevede un totale di otto appuntamenti, durante i quali le coppie partecipanti non mancheranno di intrattenere e divertire il pubblico di Italia 1.

La conduttrice, parallelamente, continua a tenere viva l’attenzione dei fan mediante foto che li lasciano senza fiato. L’ultimo poker di scatti, condiviso solamente qualche ora fa su Instagram, mette in risalto un dettaglio fisico che i suoi ammiratori non hanno mancato di sottolineare.

La D’Urso, che ha deciso di passeggiare scalza sulla spiaggia, ha attirato l’attenzione di moltissimi utenti, che non si sono risparmiati nei loro apprezzamenti. “I piedi sono la parte di te che preferisco“, le ha fatto sapere un ammiratore, estasiato dal secondo scatto della compilation.

Ristorata dal rumore delle onde marine e dal sole cocente, la conduttrice di Mediaset non sembra aver bisogno di molto altro. I likes alla fotogallery, nel giro delle prossime ore, non potranno far altro che raddoppiare.