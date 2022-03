Francesco Totti, le Instagram stories del “pupone” lasciano di stucco i suoi fan: nessuno si aspettava un annuncio di questo genere

Nella vita di Francesco Totti, molte cose sono cambiate durante gli ultimi quattro anni e mezzo. Il calciatore, che ha chiuso ufficialmente la propria carriera il 1 luglio 2017, è rimasto nel settore calcistico dapprima come dirigente sportivo della Roma, ed in seguito come fondatore di due società di consulenza e assistenza per club.

Una carriera totalmente spesa con la maglia giallorossa, al fianco della moglie Ilary Blasi e dei suoi tre figli, che lo hanno sempre sostenuto. Proprio al loro fianco, Francesco Totti aveva pronunciato il discorso di addio alla squadra per cui aveva sacrificato la sua intera vita.

Nelle ultime settimane, il “pupone” è finito nell’occhio del ciclone a causa dei suoi trascorsi con la moglie Ilary Blasi. Eppure, nel cuore di Francesco sembrerebbe davvero esserci un’altra: la frase recentemente postata dall’ex calciatore spiega tutto.

Francesco Totti, nel suo cuore c’è un’altra: “oggi più che mai..”. Ha vuotato il sacco

La famiglia formata assieme ad Ilary Blasi ha sempre occupato il primo posto nel cuore di Francesco Totti. Eppure, negli ultimi venticinque anni, l’esistenza del “pupone” è parsa letteralmente divisa a metà: da una parte la moglie e i figli, dall’altra la sua amata e mai dimenticata Roma.

L’ex calciatore, che per tutta la sua formidabile carriera è sceso in campo con la maglia giallorossa, ha dedicato la sua intera vita al club capitolino. E proprio quest’oggi, in occasione del derby Roma-Lazio, Totti ha voluto postare un messaggio di supporto e solidarietà alla sua squadra del cuore.

“Oggi più che mai…“, ha scritto l’ex calciatore, a corredo di un video pubblicato attraverso le proprie Instagram stories. La clip è un montaggio dei momenti più significativi dei passati derby tra le due squadre della capitale, la maggior parte dei quali ha visto la presenza imprescindibile di Francesco Totti.

L’ex calciatore, anche a distanza di anni, non smette di supportare e di mostrare il proprio affetto nei confronti del club per cui ha sacrificato tutto. La Roma, di fatto, continua ad occupare un posto speciale nel cuore del “pupone”.