La coreografa, Veronica Peparini, è attualmente impegnata con il serale del talent show di “Amici – di Maria De Filippi“. Ed ha guadagnato, sin dall’inizio della trasmissione, un soddisfacente riscontro da parte del pubblico, data la professionalità dimostrata a pieno nel ricoprire il suo ruolo di docente. In questa domenica, 20 marzo, Veronica ha infine riservato per tal ragione una sorpresa inattesa ai suoi fan in rete.

La talentuosa coreografa, nata sotto il segno dei Pesci e classe 1971, ha iniziato ad appassionarsi all’arte della danza sin dalla tenera età, avviando il suo percorso accademico a soli undici anni, per poi proseguire i suoi studi oltralpe e dando vita a collaborazioni di grande calibro. Con oltre 1 milione di follower su Instagram ad oggi, l’ex ballerina dal successo internazionale ha voluto approfittare al meglio della sua ultima pausa dal set. Scopriamo, adesso, in che modo.

“Ti prego, fammi…” Veronica Peparini stordisce, fan impazziti dopo le tre pose en plein air – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Veronica Peparini (@veronicapeparini)

A poche ore dalla messa in onda del Serale sul quinto canale Mediaset, la coreografa si è lasciata immortalare in tre scatti en plein air, non troppo lontano dagli studi televisivi.

Veronica ha indossato per l’occasione un lungo tubino mono-spalla, aderente e rigorosamente in total black, accompagnato da un paio di meravigliosi sandali nude.

L’outfit, nella sua interezza, non ha potuto fare a meno di conquistare i suoi follower. La mise en place è stata firmata dal celebre brand, citato anche nelle istantanee dalle stessa coreografa, di @pinkoofficial.

Infine ad attirare, in egual maniera, l’attenzione su Veronica saranno le sorti del Fanta Amici. Per tal ragione moltissimi dei suoi fan si mostreranno, fra l’ingente quantità di apprezzamenti palesatesi di seguito al suo post, come impazziti. Il motivo? La speranza che la docente possa far raggiungere loro una maggior quantità di punti.

“Ti prego“, continuerà un ultimo utente particolarmente sensibile alla questione. “Sii più attiva sui social, fammi fare più punti“. Ed ancora sul finale: “stupenda come sempre, però qualche punticino faccelo guadagnare“.