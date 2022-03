Giovanni Angiolini, tutto sul nuovo compagno di Michelle Hunziker: la sua ex è famosissima, l’avete vista al “GF Vip”

Dopo le immagini trapelate attraverso tutti i siti di gossip, è esplosa la curiosità nei confronti di Giovanni Angiolini. Quest’ultimo, che sembrerebbe essere il nuovo compagno di Michelle Hunziker, è stato immortalato in atteggiamenti più che intimi con la conduttrice svizzera, fresca di rottura con Tomaso Trussardi.

Su di lui, le informazioni trapelate sono molteplici. Angiolini, che di professione fa l’ortopedico, viene comunemente considerato come uno dei medici più “sexy d’Italia”. Nel 2015, il compagno di Michelle aveva partecipato al “Grande Fratello“, avventura che, tuttavia, non era riuscito a portare a termine per sopraggiunti impegni lavorativi.

Tra le famosissime ex di Angiolini, ce n’è una che la maggior parte di voi conosce sicuramente. Si tratta di una modella molto famosa, che ha partecipato al “Grande Fratello Vip” solamente lo scorso anno.

Giovanni Angiolini, l’ex del nuovo compagno della Hunziker è famosissima: l’avete vista al GF Vip

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Volano stracci a Uomini e Donne, tutti lo accusano: “hai un’altra fuori, è sicuro”

Da quando la rivista Bunte ha rilasciato le immagini dell’incontro tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, tutti i riflettori sono puntati su quest’ultimo, presunto nuovo compagno della conduttrice. Angiolini è stato definito a buon diritto come il medico più “sexy d’Italia”.

Specializzato in ortopedia e traumatologia, l’uomo, originario di Sassari, avrebbe fatto perdere la testa alla bella Michelle, fresca di rottura con Tomaso Trussardi. Di fatto, però, la lista delle ex fidanzate di Angiolini appare piuttosto lunga.

Tra le famosissime che hanno frequentato il medico, c’è anche un’ex gieffina che il pubblico italiano conosce perfettamente. Stiamo parlando di Giulia Salemi, la bellissima modella di origine iraniana che è attualmente fidanzata con Pierpaolo Pretelli. I due, diversi anni fa, hanno avuto una breve ed intensa relazione.

L’influencer, che ha frequentato il compagno della Hunziker solo per pochi mesi, non ha peraltro speso belle parole sul suo conto. Il medico, stando alla sua versione dei fatti, l’avrebbe infatti riempita di promesse che, nel tempo, non sarebbe stato in grado di mantenere.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Rosalinda Cannavò distrutta dalla malattia: “ancora non sappiamo la causa”

Attualmente, Angiolini non sembra avere occhi che per Michelle. Che i due siano davvero anime gemelle? Sono in molti, di fatto, a sperare in un simile epilogo.