Turista italiano attaccato da uno squalo: inutili i tentativi di soccorso

Un turista italiano è morto in Colombia dopo essere stato attaccato da uno squalo: l’uomo si trovava in vacanza nell’arcipelago di San Andrés.

Tragedia in Colombia nell’arcipelago di San Andrés. Un uomo italiano di 56 anni stava nuotando nei pressi di Poxe Hole, zona ribattezzata dagli abitanti del posto con il nome la Piscinita, quando ad un tratto sarebbe stato aggredito da uno squalo tigre.

Le sue urla avrebbero immediatamente attirato l’attenzione di alcuni avventori i quali prontamente hanno contattato il numero unico per le emergenze. Il personale sanitario sopraggiunto sul posto lo avrebbe tirato a riva e disposto il trasferimento urgente in ospedale. Purtroppo la ferita era troppo profonda e il 56enne è morto per dissanguamento.

Colombia, turista italiano attaccato da uno squalo: morto per dissanguamento

Sarebbe morto per dissanguamento Antonio Straccialini, 56 anni originario di Roseto degli Abruzzi, in vacanza in Colombia aggredito da uno squalo tigre.

L’uomo – riportano i colleghi della redazione di Fanpage– si trovava nell’arcipelago di San Andrés e stava facendo il bagno a Poxe Hole, un luogo che gli autoctoni conoscono meglio come la Piscinita. Ad un certo punto uno squalo tigre lo avrebbe attaccato non lasciandogli scampo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Auto piomba sulla folla durante i festeggiamenti di carnevale: è strage

Le urla del 56enne avrebbero immediatamente allertato le persone presenti sulla riva che hanno chiamato subito i soccorsi. Il personale medico giunto sul posto hanno prestato a Straccialini le prime cure per poi trasferirlo nell’ospedale più vicino. Purtroppo il cuore del 56enne ha smesso di battere poco dopo il ricovero d’urgenza. Le ferite riportate erano troppo gravi, la sua gamba era dilaniata. La causa del decesso è stata dissanguamento.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Schianto frontale nella notte sulla Statale: un morto e quattro feriti

Le autorità locali e l’Ente per lo Sviluppo sostenibile dell’Arcipelago di San Andrés (Coralina), all’esito dell’accaduto hanno specificato che dopo più di un decennio la popolazione di squali in quella zona si è ridensificata. Stando al materiale multimediale presente sui social è stato possibile appurare come nella Piscinita si aggirino ben 2 squali tigre. Una circostanza confermata anche dalla comunità scientifica.

Sempre stando a quanto riferito dall’Ente – riporta Fanpage– un residente della zona aveva avvertito i turisti della presenza degli animali in acqua, invitandoli a non fare il bagno. Il suo appello, però, era rimasto inascoltato.