Pierfrancesco Favino, ospite di “Domenica In”, si lascia andare ad una confessione che paralizza Mara Venier: i dettagli vi lasceranno senza fiato…

Dopo che il primo blocco di “Domenica In” è stato interamente incentrato sulla guerra tra Ucraina e Russia, Mara Venier ha accolto in studio l’irresistibile Pierfrancesco Favino. La popolarità dell’attore, nel corso degli ultimi anni, è cresciuta in maniera esponenziale, in virtù delle pellicole di successo che lo hanno visto protagonista.

La conduttrice del talk di Rai 1, felicissima ed emozionata di accoglierlo in studio, gli ha sottoposto una serie di domande che concernevano non solo la sua carriera di attore, ma anche la sua vita privata.

La Venier, in particolare, è rimasta di stucco di fronte ad una confessione fattale dal suo ospite, riguardante la sfera personale. Favino, stuzzicato dalla padrona di casa, non ha resistito ed ha vuotato il sacco di fronte a tutto il pubblico.

Pierfrancesco Favino paralizza la Venier, è senza freni: “lo faccio finché non mi viene…”

Fin dai minuti iniziali dell’intervista è trapelato l’immenso amore che Piefrancesco Favino nutre per il suo lavoro. L’attore, vincitore di una consistente quantità di premi, ha confessato alla Venier di non prestare particolare attenzione ai riconoscimenti, quanto al gradimento da parte del pubblico.

“Vedere le sale piene non ha prezzo” – ha spiegato Favino – “È inutile vincere tanti premi se poi nessuno apprezza i tuoi film“. Dopo un’iniziale panoramica sulla sfera lavorativa, la conduttrice e l’ospite sono passati ad analizzare la vita privata di Pierfrancesco. Alla domanda di Mara, che gli ha chiesto cosa fosse solito fare nel tempo libero, l’attore non ha avuto tentennamenti.

“Vedere un film, fare sport, stare con le mie figlie e con Anna...” – ha esordito l’ospite, per poi confessare una parte di sé che nessuno si sarebbe mai aspettato di scoprire. “Amo ascoltare musica. Spesso mi fisso su una canzone e la ascolto finché non mi viene a noia“: queste le parole di Pierfrancesco, che a quanto pare sembrerebbe avere una passione smisurata anche per la musica.

Stando all’intervista, l’attore è dunque un amante non solo di cinematografia, ma di qualunque forma di arte. Un artista eclettico e a tutto tondo, che è riuscito ad intimidire persino l’irrefrenabile Mara Venier.