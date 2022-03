In diretta da un luogo paradisiaco Elisa Isoardi, bellissima, confessa finalmente qual’è il suo più grande amore in assoluto.

L’ex modella e conduttrice di origini pugliesi, Elisa Isoardi, ha fatto ritorno in un luogo che ama profondamente. Dopo essersi assentata dalle attività del piccolo schermo nel ruolo di protagonista, ma continuando a partecipare a molte trasmissioni nel ruolo di graditissima ospite, la conduttrice trentanovenne è riuscita a stupire il suo pubblico.

Dopo un soddisfacente esordio nel mondo della moda, l’ex vincitrice di “Ballando Con Le Stelle” ed ex naufraga de “L’Isola Dei Famosi” è approdata sul primo canale Rai nelle vesti di inviata per “Guarda che luna” nel 2005. Significativa rampa di lancio per una lunga serie di conduzioni che hanno rappresentato, per certi versi, un emblema per la sua personalità. Fra questi, sicuramente, “Linea Verde” e “La Prova Del Cuoco”. Elisa, infine in queste ultime ore, ha esordito sui social con un’inedita posa in accappatoio per poi cimentarsi a pieno in una confessione inaspettata.

“Il calore di…” Elisa Isoardi rovente in accappatoio confessa il suo amore più grande – FOTO

Dopo una lunga perlustrazione attuata nella giornata di ieri, presso gli scavi di Pompei, con tanto di deliziosa cena gourmet documentata nei dettagli attraverso le sue storie in rete, la conduttrice ha poi ha voluto godere, stamani, a pieno della sua gita fuori porta. La confessione arriva proprio lì.

Il vero amore di Elisa sarebbe, in effetti, uno soltanto. Ovvero: “il calore del sole di Napoli“. La conduttrice, per tal ragione, documenterà questa nascente storia romantica con un tris di meravigliose immagini.

L’outfit scelto per l’occasione dalla conduttrice sottolinea l’armonia ed il relax di questi giorni. Soltanto in accappatoio e alle sue spalle il Golfo di Napoli, è sufficiente per stabilire le premesse per l’inizio di una vera domenica da sogno.

“Una bellezza unica“, la definirà in tal modo uno dei suoi molteplici fan tra i commenti.

“Meravigliosa“, continuerà infine un ultimo utente, ponendo l’accento sull’ultimo scatto in primo piano che mostra già i primi risultati, in termini d’abbronzatura, della mattinata trascorsa da Elisa sotto i primi raggi di sole primaverile.