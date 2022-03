La splendida showgirl venezuelana ha pubblicato un tris di scatti da capogiro. La sua bellezza è mozzafiato!

Aida Yespica ha allietato i suoi followers con un post che ha attirato tutta l’attenzione su di sè e soprattutto sul suo lato A sensazionale che fa da protagonista dello scatto.

Impossibile resistere a tanto fascino e seduzione.

Day off scrive nella didascalia del post, infatti la bellissima venezuelana ha trascorso un giorno di svago e relax alle terme dove ha potuto mettere in mostra il suo fisico eccezionale.

La showgirl si trova all’Esplanade Tergesteo a Montegrotto Terme in provincia di Padova e si gode un week end nelle calde piscine della SPA.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ———> Carolina Stramare, “E’ così che ho conosciuto l’amore”: la dedica inaspettata all’uomo della sua vita

La bellezza mozzafiato di Aida Yespica

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝒜𝒾𝒹𝒶 𝒴𝑒𝓈𝓅𝒾𝒸𝒶 (@aidayespica27official)

Impossibile non rimanere ammaliati da un fascino e una sensualità simile. Aida Yespica pubblica un tris di scatti mentre si trova nella piscina riscaldata dell’Esplanade Tergesteo a Montegrotto Terme. Indossa un bikini scollato e attillato che lascia davvero poco spazio all’immaginazione.

Il suo lato A è prorompente e domina la scena. I fans si scatenano con migliaia di like e commenti che inondano di complimenti l’ex compagna di Matteo Ferrari.

“Donna meravigliosa”, “Spettacolo della natura!”, “Una sirena incantevole”, “Sei inarrivabile”, questi sono solamente alcuni dei commenti degli utenti che non possono che complimentarsi per la visione celestiale che la showgirl offre.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ———> “Ci sto rimanendo sotto anche io” Andrea Delogu, inquadratura dall’alto e scollatura pericolosa. Unica – VIDEO

Probabilmente Aida sta trascorrendo qualche giorno con il suo fidanzato, l’imprenditore Mirco Maschio. Proprio per amore si è trasferita da Milano a Padova e con lui si è ritagliata dei giorni all’insegna del romanticismo e del relax. La 39enne si è detta molto serena e innamorata del suo compagno che ha conosciuto attraverso alcuni amici in comune. I due appaiono affiatati e inseparabili, che sia finalmente il momento in cui la Yespica abbia trovato l’uomo della sua vita?