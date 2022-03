“Miss Italia” 2003. Da reginetta di bellezza a partner dell’attore più desiderato del momento: chi è?

“Miss Italia” è il concorso di bellezza più seguito del nostro paese. É stato il trampolino di lancio per moltissime donne dello spettacolo nostrano. Scopriamo chi vinse nel 2003

La sessantunesima edizione di “Miss Italia” segnò decisamente una svolta nella storia del concorso. Infatti, dopo 15 anni consecutivi in cui Fabrizio Frizzi ha tenuto le redini della conduzione, abbiamo assistito a un cambio di guardia epocale. Per la prima volta fu Carlo Conti a presentarlo e l’organizzazione dell’evento venne affidata al patron Enzo Mirigliani in collaborazione con la figlia Patrizia, sempre più presente a ricoprire le mansioni del padre.

La gara si svolse a Salsomaggiore Terme dall’11 al 15 settembre 2003. La giuria tecnica vide come presidente il regista Enrico Vanzina, mentre la giuria artistica ebbe come presidentessa l’iconica attrice Claudia Cardinale. Fu quest’ultima a incoronare la vincitrice: la diciottenne siciliana Francesca Chillemi.

“Miss Italia”, edizione 2003: la vincitrice presto in tv con un progetto attesissimo

VAI SU SUCCESSIVO PER SCOPRIRE TUTTO SU FRANCESCA CHILLEMI, “MISS ITALIA” 2003