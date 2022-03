E’ una mattina con visione paradisiaca per Anna Tatangelo: appena sveglia mostra il dettaglio che farà innamorare tutti i suoi fan.

L’artista canora, e conduttrice dell’appuntamento settimanale con la trasmissione di “Scene Da Un Matrimonio“, è riuscita a sorprender questa mattina di martedì, 22 marzo, gran parte del suo pubblico in rete. Grazie alla pubblicazione di un’ultima serie di scatti “spettacolari“, Anna Tatangelo, resta in testa alle preferenze su Instagram.

La cantante trentacinquenne, nativa di Sora, è stata tra le più graditi ospiti, soltanto qualche settimana fa, alla parentesi televisiva serale divisa in due appuntamenti di “Michelle Impossibile“. Dopo aver presentato con grande successo il suo brano, “Doppiamente Fragili“, sul palco dell’Ariston nel 2002, nello stesso anno si avvicinerà professionalmente quanto sentimentalmente al cantautore partenopeo Gigi D’Alessio, fino al 2020 anno della loro separazione. Ad oggi, l’artista, appare libera, in splendida forma, e nel giusto mood per continuare a inseguire i suoi sogni e le sue attività nel mondo dello spettacolo.

“Iniziamo la giornata carichi” Anna Tatangelo le scopre: la visione è divina – FOTO

