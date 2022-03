La strepitosa doppiatrice italiana Laura Chiatti ha pubblicato una nuova foto in cui non è sola… chi c’è con lei?

Nell’ultimo post condiviso su Instagram, Laura si immortala insieme alla sua dolce metà, ovvero a suo marito Marco Bocci.

Nella didascalia del selfie, la talentuosa cantante ha scritto semplicemente: “Romanticismi“.

Il fantastico attore italiano ha commentato lo scatto con dei cuoricini rossi: la loro travolgente storia d’amore ha appassionato milioni e milioni di italiani.

Nell’immagine la Chiatti indossa un giacchetto di pelle, una borsetta nera, un vestitino variopinto ed una lunga collanina che le va a finire in mezzo alla scollatura: gli zoom degli utenti si sono sprecati!

Siete curiosi di vedere il post più cliccato del momento? Reggetevi forte, perché vi toglierà le parole di bocca… si ricorda che la foto è severamente vietata a chi soffre d’invidia!

Laura Chiatti e Marco Bocci, insieme sono il ritratto dell’amore – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Chiatti (@laurachiatti82)

Non c’è alcun dubbio: la loro bellezza magnetica tiene tutti incollati allo schermo!

Il post ha avuto un boom di mi piace, visualizzazioni, condivisioni e commenti: è diventato virale dopo pochissimo tempo dalla pubblicazione.

Tra i messaggi degli utenti della community, si leggono moltissimi complimenti, ad esempio: “Che vibrazione!“; “Non ce n’è per nessuno”; “Siete meravigliosi” oppure “Bellissimi voi”.

Oltre ai commenti dei fan, c’è anche quello di un noto personaggio del mondo dello sport… si tratta del famoso allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano, di ruolo difensore, José Marcelo Ferreira, conosciuto come Zé Maria, che scrive: “Bellissima coppia”.

Una cosa è certa: Laura Chiatti e Marco Bocci hanno fatto sciogliere il cuore dei seguaci.

I post della splendida modella italiana sono come una droga per i fan: non ne possono più fare a meno…