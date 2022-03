Enrico Brignano è tra i comici italiani più amati. I suoi spettacoli sono in ogni data sold out e il suo programma su Rai 2 ottiene sempre ottimi ascolti.

Formatosi sotto la scuola del grandissimo Proietti, Enrico cattura tutti con i suoi monologhi divertenti e la sua irrefrenabile bravura nel parlare cambiando dialetti ad ogni frase. Un uomo felice, realizzato e innamorato della sua famiglia.

La vita di Enrico è diventata più bella da quando è arrivata Flora, la sua compagna di vita. Insieme hanno avuto prima Martina, la figlia tanto desiderata e poi il piccolo Niccolò. Dopo l’arrivo del secondo figlio, per Flora e Enrico è finalmente arrivata la felicità, insieme sono una famiglia unita e piena d’amore ed ogni giorno insieme ai loro figli, vivono nuove ed emozionanti avventure. A luglio finalmente arriverà il momento per la coppia di pronunciare il fatidico si davanti all’altare, Enrico e Flora hanno deciso di unirsi in matrimonio.

Enrico Brignano e Flora si sposano, una famiglia felice insieme a Martina e Niccolò

Non solo nella vita di tutti i giorni, ma anche nell’ambiente lavorativo Flora e Enrico fanno spesso coppia, ricordiamo i due durante “Un’ora sola ti vorrei”, il programma su Rai 2 nel quale Brignano dopo molti momenti divertenti, chiude la serata con un siparietto molto simpatico che riprende la coppia a letto prima di dormire, alle prese con chiacchierate ironiche sulle gelosie e i problemi sentimentali.

Una coppia innamorata quella di Flora e Enrico che con l’arrivo dei figli è diventata una famiglia felice. Proprio Brignano ha postato sul suo profilo Instagram, una foto mentre abbraccia Martina e Niccolò e nella didascalia ha poi scritto: “Amori di papà, oggi non vado allo spettacolo e resto con voi“. Il comico romano dai tantissimi talenti, ne ha uno in particolare, ovvero quello di essere un papà che si dedica ai suoi figli in maniera costante e amorevole ed anche alla donna che molto presto diventerà sua moglie.

