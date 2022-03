Paolo Bonolis lancia l’allarme nello studio di “Avanti un altro!”: il conduttore teme per le condizioni di salute del suo collaboratore

La puntata odierna di “Avanti un altro!” è iniziata all’insegna del divertimento e dell’allegria. La prima concorrente del quiz game, d’altronde, era la giovanissima e sensuale Daniela, che fin dalla presentazione è riuscita ad attirare gli sguardi di tutti i presenti su di sé.

“È fidanzata?“, le ha domandato Paolo Bonolis, a cui la partecipante ha risposto in maniera negativa. Una replica che, d’altro canto, non poteva che scatenare una vera e propria ovazione in studio, specialmente da parte del pubblico maschile.

Una volta rotto il ghiaccio, alla concorrente spettava il compito di scegliere un personaggio del celebre Minimondo, la cui categoria di appartenenza avrebbe poi influito sulla prosecuzione del gioco. Quello che è accaduto pochi istanti dopo ha lasciato letteralmente di sasso i presenti. Paolo Bonolis, esterrefatto, si è lasciato andare ad un grido di allarme.

Paolo Bonolis lancia l’allarme nello studio di “Avanti un altro!”: “si è fatto male, aiuto”

La partecipante Daniela, che si è trovata a dover selezionare uno dei personaggi del Minimondo, non ha avuto il minimo dubbio: “scelgo il fitness“. Lo sportivo Matteo Braccani, rappresentante della categoria, si è avvicinato alla concorrente con l’intento di mostrarle alcuni esercizi eseguiti attraverso la kettlebell.

Paolo Bonolis, sconcertato dai movimenti messi in atto dal “fitness”, non ha mancato di lanciare l’allarme in diretta. “Faccia piano, così si fa male. Aiutatelo!“, ha esclamato il conduttore, nonostante Matteo non sembrasse affatto in difficoltà durante la realizzazione dell’esercizio. Dopo aver ricevuto le rassicurazioni dello sportivo, Bonolis si è lasciato andare ad una delle sue solite, immancabili battute.

“Se va avanti così si frantuma le kettlebells…“, ha constatato il collega di Luca Laurenti, mentre Daniela e Matteo trattenevano a stento le risate. Dopo aver mostrato alla concorrente il movimento in questione, il “fitness” le ha posto una domanda proprio in merito al nome dell’esercizio.

Domanda a cui, con grande dispiacere da parte di Paolo, Daniela ha risposto in maniera errata. La giovanissima concorrente si è vista costretta ad abbandonare rapidamente lo studio, fra gli applausi incontenibili degli spettatori.

