Miriam Leone, sensualità e classe al cinema e nella vita di tutti i giorni

Miriam Leone è tra le Miss Italia più belle in assoluto. Brava e talentuosa, la carriera di Miriam è ogni anno sempre più ricca di successi.

Tutto è partito grazie alla vittoria del concorso che decreta la donna più bella d’Italia e dopo quel momento per Miriam si sono aperte tantissime porte. Una donna piena di talenti, tra cui quello della recitazione.

Sono diversi i film in cui l’abbiamo vista e possiamo dire che la sua bravura non conosce limiti. Da buona siciliana, Miriam mette in mostra sensualità e simpatia che insieme alla sua naturale bellezza, fanno di lei un’artista rara e delicata. Proprio nelle ultime settimane, è al cinema con un nuovo film insieme ad un grande attore italiano, Pierfrancesco Favino. Il film si chiama “Corro da te” con la regia di Riccardo Milani e racconta la disabilità attraverso l’amore. Proprio Miriam interpreta Chiara, una ragazza disabile che vive la sua vita a pieno, tra tennis e musica classica, non si fa mancare proprio nulla, dimostrando al mondo che la disabilità può e deve essere a suo modo normalità.

Miriam Leone al cinema, la sua bravura incanta tutti

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Raffaella Fico si affaccia su Napoli, lo sguardo sexy ed il panorama mozzafiato FOTO

La storia d’amore con Pierfrancesco, che interpreta Gianni un uomo superficiale che cambia donna ogni sera e poco sensibile nei confronti della disabilità, permette al pubblico di recepire un messaggio importante: nulla nella vita può impedire ad una persona di realizzare quello in cui si crede. Gianni cambia idea nel tempo, innamorandosi di Chiara e mettendo in dubbio tutte le sue certezze.

Miriam è riuscita al meglio ad interpretare questo ruolo delicato, proprio perché la sua bravura che ogni anno cresce sempre di più, è stata fondamentale per la riuscita del film. Una vita serena e felice quella dell’ex Miss Italia al fianco del marito Paolo Carullo e con un lavoro che è per lei una grande passione. Di sicuro dopo il successo dell’ultimo film, arriveranno per la bella Miriam tante nuove proposte che le daranno stimoli freschi con i quali mettersi ancora una volta alla prova.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Maledetta” Rosalinda Celentano la FOTO manda in tilt: un 2022 che lascia il segno