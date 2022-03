Michelle Hunziker ha perso la testa per lui, arriva la conferma ufficiale. Parla la sorella del medico

Le foto sui giornali di gossip li hanno smascherati, ora arriva anche la dichiarazione della sorella del medico a confermare la relazione.

Era stato il settimanale tedesco Bunte a dare la notizia di questa nuovo amore, qualche settimana fa le prime indiscrezioni emerse fino ad oggi che tutti i maggiori giornali di gossip nazionale hanno svelato il vaso di pandora in modo definitivo.

È amore a tutti gli effetti per Michelle Hunziker che dopo la batosta sentimentale con Tomaso Trussardi pare abbia ritrovato il sorriso. Il cupido che ha fatto breccia nel suo cuore ha 41 anni ed è nativo di Sassari, un volto noto al pubblico per diverse partecipazioni pubbliche che lo hanno visto protagonista.

Giovanni Angiolini, tutto sul chirurgo ortopedico sardo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BUNTE (@bunte_magazin)

L’uomo è un chirurgo ortopedico di 41 anni originario di Sassari con un passato rivolto verso la tv. È noto al pubblico per aver partecipato al “Grande Fratello 14” nel 2015 dove però è rimasto pochissimo, appena 2 settimane, e per essere il Dottor G. de “I Fatti Vostri”.

Proprio all’interno della Casa ha conosciuto l’ex fidanzata Mary Falconieri con cui ha proseguito la relazione per due anni. Da quel momento la vita sentimentale di Giovanni è stata avvolta nel mistero personale, più nessuna foto del suo privato, fino alla paparazzata con Michelle Hunziker con cui è stato sorpreso mano nella mano intento a passeggiare al mare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “L’Isola dei famosi”. Comunque vada Ilary Blasi ha già vinto: la cifra record che porta in tasca

Nessuna dichiarazione pubblica da parte dei due, però una delle sorelle del dottore, Lisa Angiolini – nuotatrice italiana specializzata nella rana -, ha rilasciato una dichiarazione sulla nuova storia del fratello maggiore, che smaschera finalmente l’amore clandestino e gli dà una connotazione più precisa.

Intervistata da La Nuova Sardegna ha ammesso:

“(Giovanni) ha studiato come un pazzo laureandosi con il massimo dei voti e senza mai gravare sulla famiglia: ha sempre fatto mille lavori per mantenersi agli studi”. Poi ha dichiarato che la nuova storia intrapresa (senza fare nomi) potrebbe essere la soluzione perfetta per lui, visto che da tempo cercava qualcuno con i “piedi ben piantati a terra come lui“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Uomini e Donne, arriva l’abbandono inevitabile: “spero che tu possa trovare la serenità”

Quel che è certo che i fotografi li staranno pedinando da giorni nella speranza che prima o poi i due usciranno allo scoperto. Quanto dovremmo attendere ancora prima di inaugurare questa nuova coppia del 2022?

COME ACCORCIARE I PANTALONI SENZA TAGLIARLI