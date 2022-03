Fedez ha rivelato di avere un tumore neuroendocrino al pancreas, ecco quante possibilità ha di guarire

L’annuncio di Fedez riguardo al suo stato di salute ha spiazzato gli italiani che sono molto preoccupati per il rapper trentatreenne. Il marito dell’influencer Chiara Ferragni è stato operato al San Raffaele di Milano per un tumore neuroendocrino al pancreas.

“Settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas.

Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo. – Ha scritto il rapper sotto ad un post di Instagram –Motivo per il quale mi sono dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico durato 6 ore per asportarmi una parte del pancreas (tumore compreso). A due giorni dall’intervento sto bene e non vedo l’ora di tornare a casa dai miei figli. Ci vorrà un po’”.

Fedez e la malattia, il parere dell’esperto

Sulla malattia del cantante se ne sono dette tante, ma attualmente solo il parere degli esperti è fondamentale per capire come stanno realmente le cose. Andrea Lenzi, professore ordinario di Endocrinologia all’università Sapienza di Roma, ha rilasciato un’intervista all’Adnkronos dove ha detto la sua riguardo al tumore di Fedez.

Il dottore ha spiegato che questo tipo di male è molto raro, ma se preso in tempo si hanno più chance di cura. Ha riferito, inoltre, che ne esistono diversi e che possono attaccare il pancreas, i polmoni, l’aorta, la tiroide, il surrene.

A causa dell’intervento, i Ferragnez hanno dovuto festeggiare il primo compleanno di Vittoria in anticipo e sui social Chiara ha pubblicato degli scatti con la torta. Nessuna festa grande per la piccola influencer, ma l’amore della famiglia non è mancato a rendere la giornata speciale.

“Buon primo compleanno alla nostra Vittoria. Abbiamo scattato queste foto Domenica, con qualche giorno in anticipo, perché sapevamo che oggi papà sarebbe stato in ospedale (ma sarà presto a casa),– ha scritto l’imprenditrice cremonese sui social – ti amiamo alla follia patata”.