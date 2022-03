Fedez, cosa si sa dell’operazione subita all’ospedale San Raffaele. Il rapper presto a casa, parola di Chiara Ferragni

Fedez: il rapper e intrattenitore digitale ha sorpreso tutti con il coming out su una sua misteriosa ma grave malattia. É stato operato di recente: quali sono le sue attuali condizioni

La piccola Vittoria Lucia Ferragni ha compiuto il suo primo anno di vita lo scorso 22 Marzo. Non c’era a festeggiare con lei il suo papà, il rapper Fedez. Anzi, per meglio dire, si è scelto di anticipare il soffio sulla candelina di poco tempo, proprio perché quel martedì sarebbe stato un giorno cruciale per il celebre cantante e presentatore di “LOL – chi ride è fuori”.

Fedez e Chiara Ferragni (Instagram)

Lo stesso Fedez, infatti, tramite un comunicato video molto sofferto avvenuto su Instagram, ha svelato con le lacrime agli occhi un fatto molto delicato della sua sfera privata: è stato colpito da una malattia grave non meglio precisata che lo ha costretto a un’operazione avvenuta all’ospedale San Raffaele di Milano.

Fedez: ore cruciali per definire il suo quadro clinico

Fedez è un personaggio pubblico, strafamoso. Consapevole di ciò, non ha assolutamente cercato ulteriore visibilità ma ha voluto mostrarsi in un momento di estrema debolezza con lo scopo di essere da sostegno per coloro che si trovano nella sua medesima situazione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “L’Isola dei famosi”. Comunque vada Ilary Blasi ha già vinto: la cifra record che porta in tasca

Si rivolge in particolare a chi che non ha la sua fortuna, quella di essere circondato da affetti sinceri e da una famiglia presente: “Mi fa pensare che questa parentesi della mia vita ha una sua utilità” – ha detto con sincerità.

Il cantante non ha fatto precisazioni sul tipo di patologia che lo avrebbe colpito. Si sa solo che è stata diagnosticata tempestivamente e che, a suo tempo, sarà lui stesso ad approfondire l’argomento: “Non ora, non in questo momento in cui mi sento di stringermi alla mia famiglia e ai miei figli”.

In una precedente occasione aveva dichiarato di soffrire di demielinizzazione, fatto che può condurre a sclerosi multipla.

A quanto pare l‘operazione subita ha interessato la zona dell’addome. Il Corriere della Sera riporta la notizia secondo cui sarebbe ancora in attesa dei risultati di alcuni esami clinici, cruciali per stabilire il percorso di cure.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Fedez e la malattia: quella famosa conduttrice si lascia andare, parole da brividi

Ancora nessun commento pubblico da parte della moglie, l’influencer Chiara Ferragni, che gli è sempre rimasta a fianco. Nell’ultimo post condiviso sui social (quello con le foto del primo compleanno di baby Vittoria) ha semplicemente scritto: “Sarà presto a casa”.