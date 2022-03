Eros Ramazzotti, l’assegno di mantenimento per Marica è da record, le cifre clamorose

Eros Ramazzotti e l’assegno di mantenimento dedicato ai figli che arriva nelle tasche di Marica Pellegrinelli. È da capogiro

Dieci anni insieme, una famiglia costruita con la nascita di due bambini ed un idillio che si è spezzato. Parliamo di Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli. I due sono stati insieme 10 anni, sposati dal 2014 al 2019. Ora non sono più una coppia da diverso tempo, tanto che Marica si è anche rifatta una vita accanto ad un altro uomo.

Tra di loro però i rapporti sono rimasti ottimi per il bene dei loro figli, Raffaella Maria e Gabrio Tullio. Nel cuore della bufera mediatica che ha travolto Eros con il presunto ritorno di fiamma insieme a Michelle Hunziker, il noto cantante ha mostrato a tutti come il rapporto con la sua seconda ex moglie sia molto sereno. Scherzando su Instagram ha fatto sorridere.

Eros Ramazzotti, ecco la cifra sborsata per i figli

Oggi a distanza di tempo si conoscono i dettagli che hanno portato alla fine del matrimonio tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli. È stata lei che ha raccontato alcuni dettagli che l’hanno portata ad allontanarsi dal cantante per poi chiudere con la loro unione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Carlotta Mantovan ritrova la pace: è nel posto che nessuno avrebbe detto

“Se però ti accorgi di non essere felice, devi trovare il coraggio di andare a cercartela la felicità. Io non l’ho ancora trovata”, aveva ammesso alcuni mesi fa ad Io Donna prima di essere pizzicata con il dj William Djoko per le vie di Milano.

Su questo l’ex modella non si è espressa ma le foto anche in compagnia dei suoi figli parlano chiaro. Eros, invece, pare non essersi rifatto una vita e di essere al momento single. Ma sapete quant’è l’assegno di mantenimento che il cantante deve versare alla sua ex moglie per via dei figli?

La cifra è record e dipende come per tutti dal patrimonio del cantante. Sappiamo che Eros è uno dei nomi più in vista della musica italiana anche all’estero ed il suo patrimonio è decisamente importante. Secondo alcune indiscrezioni trapelate sul web Ramazzotti pagherebbe 320 mila euro all’anno per il mantenimento di Raffaella Maria e Gabrio Tullio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Giovanna ed il no pesantissimo per Amadeus: “Ero molto diffidente”

Somma molto importante che va per il momento nelle tasche della mamma che si occupa dei piccoli in tutto e per tutto.