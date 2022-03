Yari Carrisi, non chiama più “papà” Al Bano: il motivo è devastante

Yari Carrisi, perché il figlio di Al Bano non lo chiama più papà? C’è una spiegazione ben precisa e che nessuno immagina

Yari Carrisi è il figlio di Al Bano e Romina che resta decisamente in disparte rispetto al resto della famiglia. È cresciuto in un nucleo familiare nel quale la popolarità c’è sempre stata, ma da questo non si è fatto influenzare.

Decisamente più riservato, non disdegna il mondo della tv e dello spettacolo, semplicemente lo vive in modo diverso. Proprio lui, infatti, ha seguito le orme dei genitori. Non solo suona diversi strumenti come papà Al Bano ma è anche autore di testi e di colonne sonore.

Il legame speciale ce l’ha con mamma Romina con la quale ha viaggiato molto e questo si avverte anche tramite i social con molte foto che li immortalano fianco a fianco. E papà Al Bano? Avete notato che quando Yari parli di lui non lo chiama più “papà”? Dietro questa scelta c’è un motivo bene preciso.

Yari Carrisi, perché il figlio di Al Bano non lo chiama “papà”?

In molti hanno pensato che Yari Carrisi ed il papà Al Bano avessero litigato. Sibilline sono state le volte in cui, in tv, il figlio d’arte riferendosi al cantante non lo ha chiamato papà ma bensì per nome. Lo ha chiamato semplicemente Al Bano, come fanno tutti.

Proprio questo atteggiamento ha fatto pensare a delle frizioni tra i due, come se tra padre e figlio i rapporti si fossero allentati, se non raffreddati per qualche specifico motivo.

Da quello che si apprende online non sarebbe successo nulla di tutto questo. La decisione di Yari di chiamare il padre semplicemente Al Bano, come fanno tutti, sarebbe scaturita dagli eventi che hanno scandito la vita del cantante.

Un’abitudine per Yari nata nel momento in cui il padre e la madre si sono separati e nella vita di Al Bano sono arrivate altre donne.

Questa è la spiegazione che si legge su diversi siti anche se dai due diretti interessati, che per la cronaca avrebbero un ottimo rapporto, non è mai arrivata una precisazione su questa cosa. Si tratta di una ipotesi che per il momento non ha né conferme e né smentite.