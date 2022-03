Beautiful, l’album dei ricordi: il matrimonio-trappola di Steffy

Beautiful, vi ricordate quella volta che Liam e Steffy si sposarono ad Aspen? Hope restò a guardarli per tutto il tempo.

Era il 1987 quando Beautiful andava in onda per la prima volta negli USA per poi essere approdare in Italia appena due anni dopo. Da allora gli intrighi amorosi e i drammi familiaridei Forrester non hanno mai smesso di farci compagnia. Darla Einstain, Nick Marone, Sheila Carter, Caroline Spencer sono solo alcuni dei nomi che hanno popolato il fantasioso mondo di Beautiful al fianco di personaggi storici quali Brooke Logan e Ridge Forrester. Ripercorriamo insieme alcuni dei momenti salienti della storia della soap tramite l’album dei ricordi di Yeslife.

Oggi ricordiamo quella volta in cui Hope rimase bloccata in una cabinovia ad Aspen… e intanto Steffy sposava Liam!

I tempi d’oro di Beautiful: Steffy intrappola Hope (e Liam)

L’incidente di Aspen risale a metà degli anni 2000, quando il triangolo tra Liam, Hope e Steffy fece il suo ingresso nella soap. Hope era appena uscita dalla turbolenta storia con Oliver e Liam sembrava l’uomo perfetto per lei. Lo Spencer, tuttavia, aveva già avuto una storia con Steffy che al tempo era contesa tra lui e Bill. Proprio mentre stava festeggiando il suo addio al celibato prima delle nozze con Hope, Liam decise di dare un “bacio di addio” a Steffy. Il bacio venne prontamente visto dalla Logan, che decise di rompere con il futuro sposo.

Cogliendo l’occasione al volo, Steffy riuscì a sedurre Liam e a farsi fare una nuova promessa di matrimonio. La situazione tuttavia non la faceva stare tranquilla. Temendo che Hope potesse tornare sui suoi passi, la Forrester invitò lo Spencer a trascorrere alcuni giorni tra le montagne ad Aspen. Quello che non aveva messo in conto è che Hope avrebbe cercato di raggiungerli anche lì.

Messo da parte l’orgoglio, Hope dette appuntamento a Liam in una radura dove tuttavia non arrivò mai. Steffy era infatti stata avvertita che la Logan si sarebbe presentata ad Aspen e aveva già provveduto ad organizzare un piano B. Grazie al provvidenziale aiuto di Bill, Hope rimase bloccata sulla seggiovia e fu costretta ad assistere in diretta al matrimonio a sorpresa di Steffy e Liam sulla cima della collina.