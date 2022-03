“Beautiful”, l’album dei ricordi: Bill incontra il suo primo amore – VIDEO

Beautiful, vi ricordate il momento in cui Bill ha incontrato Katie per la prima volta? Era il 2009 e lui era coinvolto con un’altra Logan.

Era il 1987 quando Beautiful andava in onda per la prima volta negli USA per poi essere approdare in Italia appena due anni dopo. Da allora gli intrighi amorosi e i drammi familiaridei Forrester non hanno mai smesso di farci compagnia. Darla Einstain, Nick Marone, Sheila Carter, Caroline Spencer sono solo alcuni dei nomi che hanno popolato il fantasioso mondo di Beautiful al fianco di personaggi storici quali Brooke Logan e Ridge Forrester. Ripercorriamo insieme alcuni dei momenti salienti della storia della soap tramite l’album dei ricordi di Yeslife.

Oggi ripercorriamo i passi che hanno portato Bill Spencer ad incontrare Katie in un bar di Los Angeles. La Logan è stata il suo primo, vero amore.

I tempi d’oro di Beautiful: il primo incontro di Bill e Katie

Il primo incontro tra Bill e Katie avvenne nel 2009, in un momento in cui il ricco magnate era concentrato unicamente sul suo lavoro. Bello e impossibile, con una lunga fila di amanti alle spalle e nessuna donna di cui fosse realmente innamorato, lo Spencer cercò di conquistare Donna Logan, al tempo moglie di Eric. Il suo piano era infatti quello di mettere in difficoltà il Forrester, già alle prese con alcuni problemi economici relativi alla sua azienda. Donna resistette alle avance di Bill, che tuttavia trovò un modo per comprare le quote della Forrester Creations.

Fu nel mezzo di questa faida che Bill e Katie si incontrarono in un bar di Los Angeles. Tra i due fu amore a prima vista, che si coronò ben presto con un matrimonio nella valley. Nonostante la loro unione fosse avversata dalla famiglia di lei, i due trovarono comunque il modo di stare insieme e Katie divenne – seppur per poco – amministratrice delegata della Forrester.

Volete ricordare altri momenti della decennale storia di Beautiful? Continuate a seguire la nostra rubrica.