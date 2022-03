Vasco Rossi e Marracash si uniscono in “La Pioggia Alla Domenica” per una nobile causa

Tra le uscite di oggi, venerdì 25 marzo, c’è anche l’attesa collaborazione di Vasco Rossi e Marracash: “La Pioggia Alla Domenica”. Il significato del brano e cosa ha spinto i due artisti a lavorare insieme per la prima volta

Uscita una nuova versione del brano “La Pioggia Alla Domenica“, contenuto nell’album “Siamo qui“, e che vede collaborare per la prima volta Vasco Rossi e Marracash. Due artisti apparentemente diversi ma che hanno trovato un punto d’incontro. Il singolo, realizzato per una nobile causa, è attualmente disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Una notizia, quella dell’uscita di questo featuring, che ha tanto incuriosito quanto sorpreso soprattutto per la volontà del rocker di tenersi alla larga dai duetti. Questa collaborazione è nata in maniera spontanea, senza alcuna pretesa, e il contributo di Marracash è riuscito a realizzare “una autentica contaminazione con un bel senso artistico“, sottolinea Vasco.

Vasco Rossi insieme a Marracash: il duo inedito che convince

“Mi piace Marracash, è nato ai tempi del rap ma ha la penna da cantautore“, con queste parole Vasco Rossi descrive il collega che a suo volta dichiara: “Non ho mai fatto mistero di ritenerlo uno dei più grandi poeti del 900 e IL riferimento per chiunque voglia scrivere canzoni“. Stima e ammirazione reciproca che hanno portato i due artisti a incrociare le proprie strade.

Attraverso una diretta Instagram Vasco ha raccontato come è nata la collaborazione su “La Pioggia Alla Domenica“. Tutto è iniziato dopo la richiesta di campionatura di un brano del rocker, “Gli Angeli“, che Marracash ha utilizzato in “Io“, una delle traccia del suo ultimo album “Noi, Loro, Gli Altri“. “Eravamo già sintonizzati, secondo me” -racconta- “senza rendercene conto è arrivata quest’idea“.

Marracash ha voluto scrivere alcune barre, che hanno immediatamente colpito l’artista. “Ha centrato perfettamente lo spirito ironico e frustrato della canzone, con un suo testo originale e coerente“, sottolinea Vasco, prima di annunciare l’uscita della nuova versione del brano.

Una parte del testo che porta la sua firma recita: “Soffro l’abbandono come un orfano / Prendo a calci persone / Per poi vedere se tornano […] Senza esitazione sei fuggita svelta / Gli occhi sono come una ferita aperta / Ma guarda questa / Con che diritto sta nella mia testa / E nemmeno paga l’affitto“.

“La Pioggia Alla Domenica“, in duetto con Marracash, viene pubblicata con uno scopo benefico. I proventi ricavati dalle vendite del singolo saranno infatti interamente devoluti ai progetti di Save the Children. L’associazione è impegnata a distribuire beni di prima necessità e supporto psicologico ed economico ai bambini coinvolti ingiustamente nella guerra in Ucraina.