Harry Styles, il ritorno a sorpresa con “Harry’s House”: tutti i dettagli

Il ritorno di Harry Styles: l’artista annuncia a sorpresa l’uscita del nuovo progetto discografico che arriva quasi tre anni dopo l’album di successo “Fine Line”

Il suo ultimo album “Fine Line“, pubblicato nel 2019, ha rappresentato un punto di svolta per la sua carriera e ora Harry Styles è pronto a inaugurare un nuovo capitolo. Vincitore di un Grammy Award, l’artista si prepara a presentare al pubblico “Harry’s House“.

Un annuncio inaspettato, sebbene indiscrezioni sull’uscita di nuova musica da parte del cantante girassero da tempo, accompagnato dalla data di rilascio e dalla copertina del nuovo album. A questi si aggiunge un trailer che si lega a quello che parrebbe essere il tema di questo progetto discografico.

“Harry’s House”, il nuovo disco di Harry Styles in uscita a maggio

Il cantante e attore inglese ha annunciato l’uscita di “Harry’s House“, questo il titolo del nuovo album, che uscirà il prossimo 20 maggio. La copertina ritrae l’artista al centro di un appartamento raffigurato sottosopra, presentando così al pubblico una “casa” piuttosto particolare.

Un tema che sarà con molte probabilità affrontato nei brani contenuti nel progetto e che potrebbe andare a sottolineare il contrasto tra la vita pubblica della star internazionale e la sfera più personale. Il trailer di presentazione vede Harry Styles salire sul palco di un teatro londinese completamente vuoto dove, una volta al centro del palco, la facciata di una casa di cartone si innalza a incorniciare la sua figura.

Il cantante di “Watermelon Sugar” inaugura così un nuovo capitolo, in un anno particolarmente ricco di impegni. L’uscita dell’album anticipa il tour che lo vedrà protagonista la prossima estate e che farà tappa anche in Italia. Dopo essere stata posticipata a causa dell’emergenza sanitaria, la data all’Unipol Arena di Bologna è stata riprogrammata per lunedì 25 luglio, mentre martedì 26 luglio sarà a Torino al Pala Alpitour.

Oltre agli impegni legati alla musica continua parallelamente anche la sua carriera da attore. Dopo l’esordio nell’universo Marvel avvenuto con “Eternals“, Harry Styles sarà protagonista del film prodotto da Prime Video, “My Policeman“, tratto dal romanzo di Bethan Roberts e che lo vedrà recitare accanto all’attrice di “The Crown” Emma Corrin. Il 23 settembre uscirà invece nelle sale cinematografiche “Don’t Worry Darling“, diretto da Olivia Wilde, che vedrà Styles co protagonista insieme all’attrice Florence Pugh.