“Ho capito che dovevo salvarlo”, Carlo Conti e la drammatica confessione che fa sbarrare gli occhi

Carlo Conti lascia tutti gli appassionati a bocca aperta in seguito ad un’intervista a “Rai Storia” molto intima: i dettagli nelle sue parole.

Il presentatore di Via Mazzini, Carlo Conti ha rivelato qualcosa di incredibile e inaspettato in seguito all’ultima intervista rilasciata ai microfoni di “Rai Storia“.

Una rivelazione spiazzante per gli appassionati e il mondo televisivo, che non si aspettavano nulla del genere da uno come lui. Carlo nel corso della sua carriera ha fatto quasi sempre prevalere la sua personalità e il modo carismatico di approcciare con le persone.

Difficilmente si è esibito o spinto fino a tanto per rivelare qualcosa che indicasse la sfera personale, che si tratti del suo amore o delle vicende quotidiane.

Il presentatore di “Tali e Quali” e “Tale e Quale Show” su Rai 1 ha deciso di sbottonarsi e rivelare un retroscena davvero assurdo

Carlo Conti e la rivelazione assurda: l’intervista che spiazza tutti

Una delle icone più blasonate e selezionate dagli addetti del mondo dello spettacolo è senz’altro Carlo Conti.

Lo showman, autore di spettacoli teatrali e palinsesti dal fiato corto sul piccolo schermo di Rai 1 ha convinto il pubblico sotto tutti i punti di vista.

I fan si sono affezionati al suo modo di fare, alla sua ironia. Condizione attitudinale che ha colpito persino i suoi colleghi, Leonardo Pieraccioni su tutti, testimone d’altronde delle sue nozze.

Non eravamo abituati ad un personaggio che si apriva facilmente ai contesti di vita privata. Non a caso e in seguito ad un’intervista molto intima e profonda fornita ai microfoni di Rai Storia, l’ex conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo ha spiazzato tutti.

Carlo ha rivelato un retroscena del passato legato al figlio e ad un interrogativo posto durante il suo periodo di soggiorno a Roma, per motivi lavorativi.

Noi tutti sappiamo che il conduttore fiorentino è molto legato al suo paese natale e in generale alla città di Firenze. Alla richiesta del figlio di ‘convertirsi’ e tifare Roma, il conduttore non è riuscito ad annuire e ha fatto prevalere il fatidico senso di appartenenza al capoluogo toscano, senza farsi minimamente condizionare.

Da lì a non molto sarebbe poi scaturito il rientro in patria e la ferma convinzione che quel dietrofront abbia effettivamente dato i suoi frutti.