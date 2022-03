Uno scatto inatteso della coppia di attori formata da Laura Chiatti e Marco Bocci diventa, per le sue caratteristiche, immediatamente virale in rete.

E’ stata trasmessa soltanto ieri sera, venerdì 18 marzo, la quarta e ultima puntata della miniserie televisiva che ha visto Laura Chiatti come sua straordinaria protagonista. “Più forti del destino“, andata in onda in prima serata sul quinto canale Mediaset, ha riscosso una maestosa quota di audience e share, emozionando i suoi numerosi spettatori.

Laura e l’attore di origini umbre, ora alle prese con la messa in scena sul piccolo schermo di “Unwanted“, altra serie stavolta realizzata da Oliver Hirschbiegel, Marco Bocci, rappresentano una coppia solida. Insieme da oltre otto anni e sorvolati a nozze sei anni fa, entrambi si dimostrano di fronte ai loro fan come due anime e due talenti che viaggiano, sin dagli esordi della loro storia d’amore, sulla stessa linea d’onda.

Marco Bocci e Laura Chiatti “travolti”: la FOTO lascia senza fiato

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Federica Pellegrini, con Matteo Giunta l’amore è alle stelle: “siamo in quattro”. LA FOTO

Per tal ragione, un po’ riprendendo le redini del suo nuovo progetto televisivo, qualche giorno fa l’attrice nativa di Castiglione del Lago ha condiviso sul suo Instagram un ritratto di coppia umido e suggestivo, ma soprattutto merito del loro affiatamento. “Travolti da un insolito destino…“, scrive Laura, volgendo lo sguardo al passato del cinema italiano.

L’immagine infatti, condivisa sul profilo dell’attrice, ha subito attirato moltissimi cinefili per via della latente citazione contenuta in esso. Ovvero, alla pellicola capolavoro realizzata nel 1974 e dalla regista e sceneggiatrice italiana Lina Wertmüller.

Il film vide la partecipazione nel suo cast di altri due grandi attori. Ed a cui la coppia sembrerebbe rifarsi con estrema condizione di causa nonché mitica somiglianza nella loro estiva instantanea fuori fuoco.

Si tratta, per chi ricordasse la pellicola originale, di Mariangela Melato e Giancarlo Giannini. Entrambi divenuti, sin da quel poderoso esordio nelle sale di quei lontani ’70, i suoi ormai iconici protagonisti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Alessandro Lanza a Yeslife: “Maradona è un supereroe”

Dunque, se la pellicola di “Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto” ha di certo segnato uno spartiacque notevole all’epoca, nella contemporaneità anche Laura e Marco hanno “meritato” un’ondata di successo non da poco. “Uguali!“, commenterà perciò sul finale un utente facendo riferimento alla loro quasi inverosimile somiglianza.