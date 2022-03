Qualcosa ha di certo cambiato la vita di Federica Pellegrini e Matteo Giunta: l’amore raddoppia, quanto il successo. “Siamo in quattro”, uno scatto emozionante.

Il prossimo tuffo dal trampolino per Federica Pellegrini sarà l’ennesimo nelle acque di “Italia’s Got Talent“, dove audizioni, esibizioni spettacolari e pillole di avanspettacolo sono destinate a susseguirsi in un vortice, per gli spettatori quanto per i suoi protagonisti, entusiasmante. Quest’attuale gara, vissuta dalla pluripremiata campionessa mondiale in stile libero, si svolge sotto l’occhio d’empatia tipica dei riflettori al fianco di Frank Matano e l’ancora in arte Elio, nonché la “Fantastic” Mara Maionchi dell’app omonima, e molto altro ancora.

Dunque, se il nuovo appuntamento con lo show nei palinsesti di Sky, in auge dal mese di gennaio 2022, avrà inizio questa sera di mercoledì alle ore 21.15, al contempo un’ulteriore ed espressa curiosità da parte del pubblico della Pellegrini nazionale, verso un contesto più intimo, riporterà i suoi fan a domandarle, e non senza meraviglia: “Ma vanno sempre tutti e quattro d’accordo?” La risposta non si farà attendere.

Federica Pellegrini, con Matteo Giunta l’amore è alle stelle: “siamo in quattro”. LA FOTO

La sempre atletica e sorridente trentatreenne di origini veneziane e il suo compagno di vita, anche lui l’ex nuotatore e molto affermato nell’attuale ruolo di preparatore atletico, Matteo Giunta, hanno dato una svolta alla loro quotidianità.

La coppia aveva già spontaneamente promosso e dimostrato, in un passato non troppo lontano e a più riprese, la decisione unanime di voler ingrandire in maniera esponenziale la propria famiglia.

Insieme dal 2019, nella loro cara Verona, ora la coppia olimpionica ha desiderato ufficializzare il loro legame già noto con l’idea precedentemente descritta. Quella di realizzare il progetto di una famiglia più numerosa. Ed è a tal proposito, durante una delle passate festività, la coppia appare al fianco di quattro meravigliosi esemplari di bulldog francesi.

Da qui, dunque, la travolgente meraviglia espressa dai loro fan. Visibile attraverso una animata standing ovation. Un affetto dimostrato dai loro follower su Instagram, e tante le curiosità nate al contempo, ciascuno di esse a partire dalla condivisione di quell’istantanea. La fotografia è composta armonicamente da sei elementi, tra Federica e Matteo, spuntano infatti i quattro “dolcissimi” esemplari. Ma quali sono i loro nomi?

Il quartetto deve ovviamente il loro contributo allo scatto a Vanessa e Rocky, e in questo caso al fianco della super Fede e di Matteo appariranno vicendevolmente Bianca, Cesare Gina,e Gas.