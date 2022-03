Luca Argentero dove vive l’attore di “Doc 2 nelle tue mani”

Avete mai visto la casa dove l’attore di “Doc Nelle tue mani”, Luca Argentero vive? E’ una reggia senza rivali: tutte le particolarità.

Il fascino di Luca Argentero non si misura solo attraverso il piccolo schermo e le gesta da recitatore nei film e serie tv più emblematiche del momento.

“Doc nelle tue mani” rappresenta per lui il punto di arrivo di una carriera senza rivali. La Rai non poteva non assegnargli un ruolo da protagonista, ottenuto con merito dopo precedenti professionali volti a sostenere le spese per forgiarsi.

Oggi la vittoria di Luca ha anche un secondo nome, l’amore condiviso in piena sintonia con la modella e influencer, Cristina Marino. I due hanno un rapporto molto affiatato e subito dopo il convolo a nozze del 5 Giugno 2021 hanno coronato il sogno di una vita, ovvero dare alla luce una bellissima bambina, di nome Nina.

La famiglia preferisce la campagna e il verde naturale all’inquinamento e il caos dei centri urbani. Vediamo però nel dettaglio dove si colloca la loro casa

Luca Argentero, le particolarità di una casa fantastica per l’attore di “Doc Nelle tue mani”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luca Argentero (@lucaargentero)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Ludovica Modugno chi era: tutto sulla mamma di Checco Zalone in Quo Vado?

Il posto dei sogni di Luca Argentero, protagonista della fiction “Doc Nelle Tue mani” si chiama Umbria.

L’attore delle fiction, sposato con Cristina Marino vive una storia d’amore fantastica. A fare da proiezione ai loro scatti e selfie effervescenti e intensi di passione c’è una dimora luminosa e moderna, all’interno della quale cresce la loro figlia, Nina.

La piccola di casa Argentero si diverte nel bel mezzo dei prati verdi e un paesaggio, appena visibile fuori al loro immenso giardino, immerso nella natura più viva.

A curare gli aspetti del giardino e più propriamente di un orto lì nelle adiacenze è lo stesso attore.

Cristina invece si occupa per lo più degli ambienti interni, a partire dalla cucina, fino ad arrivare al soggiorno e alla pulizia delle finestre, ampie e voluminose che favoriscono facilmente l’ingresso della luce del sole, portando sintomi di buon umore a tutta la famiglia.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Eleonora Giovanardi chi è. Tutto sulla Valeria di Quo vado?

In generale, Luca e Cristina amano trascorrere più tempo all’esterno, nel giardino piuttosto che dentro. Con le belle giornate in arrivo non mancheranno di certo le sedute di fitness, specialmente per la modella e le intense passeggiate papà-figlia e cane tra un angolo del verde e l’altro.