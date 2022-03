“Uomini e Donne”, la grave accusa in puntata: interviene Maria De Filippi

Uomini e Donne: in questi giorni, i protagonisti assoluto delle puntate che stanno andando in onda, sono senza ombra di dubbio Ida Platano e il suo corteggiatore Alessandro

Ida Platano è una delle corteggiatrici più discusse della storia di Uomini e Donne. Nel corso di questi tantissimi anni di programma, lei è stata in assoluto una protagonista per le sue storie d’amore, e in modo particolare per quella che l’ha legata a Riccardo Guarnieri. Tra vari tira e molla, i due sono stati insieme per moltissimo tempo.

In questo periodo, Ida Platano sta uscendo con il corteggiatore Alessandro. Quest’ultimo, molto più giovane, ha davvero perso la testa per lei. In ogni caso, la dama storica del programma ha molteplici dubbi sulla loro frequentazione, e ogni volta che viene in puntata, esterna a Maria De Filippi diverse cose che non la fanno sentire sicura riguardo la loro conoscenza.

Uomini e Donne, Armando Incarnato difende Ida Platano: le gravi accuse

Ida, nell’ultima puntata del programma, è venuta in studio raccontando che non si sente molto sicura con Alessandro. Ha una forte di mancanza di fiducia dal momento che, quando esce con lui, ha l’impressione che lui la tratti come una specie di trofeo.

Qui è intervenuto Armando Incarnato, amico stretto di Ida. Il cavaliere napoletano, che non ha mai digerito gli atteggiamenti di Alessandro, ha concordato con la sua amica dicendo che secondo lui l’uomo che sta frequentando la vede soltanto come un personaggio.

Il web in merito si divide: c’è chi concorda con Ida e Armando e chi, invece, non sopporta più l’atteggiamento di Ida. Qualcuno ha commentato il post pubblicato dalla pagina ufficiale del programma scrivendo: “Chi si crede di essere, Monica Bellucci?”. Il commento ha ricevuto numerosissimi likes.

Insomma, questa storia d’amore tra Ida e Alessandro sembra destinata a non avere un futuro. In ogni caso, nonostante la rabbia che fa capolinea spesso, Alessandro ancora non ha intenzione di mollare la presa e di arrendersi così.