“Il Paradiso delle Signore”, Gemma pugnala Stefania: il colpo di scena

Il Paradiso delle Signore si avvia verso la fine di questa settimana: anche in questi giorni non mancheranno i colpi di scena per la fiction italiana

Il Paradiso delle Signore è una delle fiction più seguiti della televisione italiana. Va in onda da circa sette anni, non si aspettavano di riscuotere un successo del genere con una fiction che va in onda ogni giorno durante la fascia pomeridiana. Eppure le ragazze dell’atelier sono riuscite ad entrare nei cuori di milioni di telespettatori che ogni giorno le seguono con curiosità.

In questi giorni sono successe tantissime cose. Stefania ha ricevuto una notizia terribile e, per questo motivo, sta vivendo il periodo più drammatico della sua vita. Infatti, proprio qualche settimana fa, ha avuto un confronto con Gloria che ha cambiato per sempre tutto ciò in cui ha creduto per tutta la sua esistenza.

Il Paradiso delle Signore: Gemma pugnala Stefania alle spalle

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Ambra Angiolini in compagnia di una persona speciale: la dedica che non ci si aspetta – FOTO

Nelle trame dei prossimi episodi, Gemma vorrebbe tanto che Stefania si riappacificasse con Gloria, ma lei non ha alcuna intenzione di dare una possibilità a sua madre dopo quello che è successo: è convinta di volerla fuori dalla sua vita per sempre.

Gloria, convinta di non poter fare assolutamente niente per farsi perdonare, spinge Ezio a recuperare il suo rapporto con la figlia. Qui Flavia scopre che suo marito non ha ancora pagato la quota per entrare nel gruppo di investitori che è stato fondato da Dante e Fiorenza. Proprio per questo motivo, decide di capire cosa sta succedendo raggiungendolo a Napoli. Con la sua partenza, Ludovica e Marcello possono godersi un po’ di momenti da soli.

Intanto Flora, sempre più delusa dall’atteggiamento adottato da Umberto, non riesce a tenergli nascosto di essere infastidita dalla sua presenza.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Melita Toniolo strega il web: la FOTO proibita risolleva gli umori. Un lunedì di fuoco

Intanto Stefania ha preso la sua decisione e, oltre a voler rinunciare a sua madre, vuole rinunciare anche a Marco e gli ha detto addio per sempre. Gemma, però, si intrometterà tra i due.