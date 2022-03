La magnifica presentatrice televisiva italiana Andrea Delogu ha sorpreso la sua community di Instagram con un post da infarto… si salvi chi può!

Maria Andrea Delogu, conosciuta semplicemente come Andrea Delogu, ha postato di nuovo: questa volta si tratta di un video in cui mostra delle sue foto scattate durante gli shooting, dove posava tutta truccata, pettinata e sistemata.

Successivamente la splendida conduttrice radiofonica si mostra appena sveglia e senza trucco, mentre canta una parte di una canzone, che si sposa perfettamente con ii significato del video: “No, that’s no me” (che tradotto in lingua italiana vuol dire: “No, non sono io”).

Lo scopo del video è mostrarsi super preparata, per poi far vedere il suo vero aspetto al naturale: in entrambi i casi, la famosa trentanovenne è un vero schianto!

Siete curiosi di vedere il video di cui ormai parlano tutti? Reggetevi forte, perché lo spettacolo sta per iniziare…

Andrea Delogu è un’esplosione di eros: con e senza trucco la sua bellezza rimane invariata… – VIDEO

Se vuoi vedere Andrea Delogu con e senza trucco vai a successivo