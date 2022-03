Charlene di Monaco avvolta nel mistero, dove è nascosta la principessa

A Montecarlo non ci sono tracce della principessa Charlene, che fine ha fatto dopo la sua apparizione a palazzo?

Le ultime notizie riferivano che Charlene di Monaco avesse fatto rientro a Palazzo, ma a quanto pare le cose non stanno esattamente così. La moglie del principe Alberto sarebbe di nuovo scomparsa, cosa si nasconde dietro alla sua storia?

Qualche giorno fa i giornali locali e internazionali avevano parlato di un suo ritorno anticipato a Monaco per far visita ai suoi figli che da mesi non vedevano la madre. Oggi, però, la principessa avrebbe di nuovo salutato la famiglia per ritirarsi nel privato e lontana da ogni tipo di gossip.

Charlene di Monaco, dopo il rientro dove si trova?

Ma il gossip non si ferma e continua a parlare di lei e della sua famiglia. Così, ancora una volta Charlene è finita al centro del mirino e Gala ha rivelato che attualmente si trova nella proprietà dei Grimaldi situata nel comune di Peille, sopra a Montecarlo.

Si tratta di una residenza unica, con una campagna di 56 ettari dove pascolano mucche Jersey, galline rosse e vengono coltivati biologicamente ortaggi di ogni tipo.

Non sarebbe la prima volta per la principessa vivere in quel paradiso terrestre, infatti Charlene avrebbe trascorso la gravidanza proprio lì e anche qualche giorno prima del matrimonio dove fu ritratta intenta a nuotare nella spaziosa piscina dell’abitazione.

Quindi, non ci sarebbe nessuna crisi tra lei e il principe Alberto o rivali in vista. A quanto pare la principessa ha ancora bisogno di riposo e dovrà continuare le sue cure per un po’.

Charlene è tornata dal viaggio in Sud Africa lungo nove mesi con un’infezione a naso, gola e orecchie che l’ha costretta a subire diversi interventi chirurgici. E’ stata poi ricoverata per tanto tempo in una clinica privata in Svizzera dove un team di esperti si sono presi cura di lei e ancora oggi la segue nel percorso di guarigione.