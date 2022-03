Martina Colombari regala visioni emozionanti su Instagram. Lo scatto a letto raccoglie l’ammirazione del web: fascino travolgente

Tra le vincitrici più giovani nella storia del concorso di bellezza Miss Italia, eletta a soli 16 anni, Martina Colombari inseguiva un destino già scritto. Vanta infatti collaborazioni con le griffe di alta moda più prestigiose, per una carriera da indossatrice senza paragoni.

Modella e testimonial in rinomate campagne, raggiunge l’apice del successo, prolungato poi in un percorso ventennale, che la annovera tra le modelle di riferimento del panorama italiano. Ma la poliedricità dell’ex Miss Italia non si arresta alla passerelle, si afferma nel mondo della televisione e del cinema, sorprendendo il pubblico con il suo talento.

L’intraprendenza che la caratterizza continua a spingerla oltre il limite della sua esperienza finora conseguita, permettendole di mettersi in gioco ancora oggi. In tournée a teatro con “Montagne russe“, tra lo spirito della commedia e le atmosfere dell’alta tensione, Martina Colombari arricchisce ulteriormente il suo profilo, dimostrandosi un’artista completa.

Una qualità che non sfugge ai numerosi fan, che amano seguire la quotidianità dell’ex modella sui social, dove non manca di condividere immagini della sua intramontabile bellezza.

Martina Colombari, il pigiama diventa elegante

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Colombari (@martycolombari)

Classe 1975, Martina Colombari all’età di 46 anni vanta una fisicità alla quale si stenta a credere. Merito della passione per lo sport che pratica fin da giovanissima, un appuntamento imperdibile ed insostituibile nella quotidianità dell’ex Miss Italia.

La sua determinazione e costanza le permette di raggiungere risultati straordinari, che ama condividere con i fan. Una qualità che si aggiunge al suo fascino magnetico che esercita sui fan, per i quali rappresenta un simbolo di femminilità senza eguali.

Una verità che impone anche attraverso l’ultimo post, dove l’attrice si mostra in un look homewear che non perde di raffinatezza. Martina Colombari eleva il pigiama a capo di assoluta eleganza, nel completo di seta nero con inserti bianchi a contrasto, che sfoggia sulla superficie del letto, senza artifici di make-up ed hairstyling.

L’ex modella ritrae la sua immagine riflessa nello specchio nell’atto di dedicarsi attimi di relax, augurando agli utenti di trascorrere un piacevole weekend, iniziato così nel modo migliore.