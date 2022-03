A “Verissimo” i due ospiti rivelano quello che nessuno avrebbe mai pensato. Silvia Toffanin rimane senza parole

Sono i professori più temuti della scuola di “Amici” e adesso sono in squadra insieme. Parliamo ovviamente di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, rispettivamente coach di danza classica e canto. Quello che li accomuna è la passione per l’arte, complici, severi, sinceri ma sempre pronti a giocare sull’autoironia. Sono stati proprio loro i primissimi ospiti della puntata di oggi di “Verissimo”.

In collegamento dallo studio della scuola più famosa della televisione con Silvia Toffanin si sono raccontati. Dietro la corazza che portano si nascondono due professionisti pieni di passione, pronti anche a riservare sorrisi e divertimento come hanno fatto nella prima puntata del serale in cui si sono cimentati in Sister Act.

“La passione ce l’abbiamo da sempre e ce l’avremo per sempre” ha precisato la Celentano in accordo con Zerbi. Proprio loro però hanno rivelato davanti alla padrona di casa quello che nessuno si aspettava.

La rivelazione davanti a Silvia Toffanin: “È un marpione”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

Alessandra Celentano e Rudy Zerbi hanno raccontano di come si sono conosciuti e della loro grande e lunga amicizia. I due, infatti, non si sono incontrati tra i corridoi di “Amici”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Mina, il compleanno e il vero motivo dell’addio al mondo dello spettacolo

“Siamo molto simili” ha esordito la Celentano e così Zerbi ne ha approfittato per raccontare che loro due sono amici e si conoscono da quando erano ragazzini. “Nessuno dei due pensava di fare ‘Amici’ insieme, di fare la televisione, siamo anche mezzi parenti” ha precisato.

“È vero” conferma la maestra di danza che incalzata dalla Toffanin ha raccontato come si sono conosciuti. “Tramite la sua ex moglie” stava spiegando la Celentano che è stata subito interrotta dal maestro di canto che ha rivelato: “È diventata ex perché abbiamo avuto una storia”.

“Questa battuta la fa sempre e questa la dice lunga” ha subito precisato l’ex ballerina con il sorriso. “Vi siete baciati però la scorsa volta quindi del feeling c’è” ha detto la Toffanin.

E così Zerbi ha raccontato che il bacio doveva essere sulla guancia, lui è andato dritto e invece la maestra si è girata creando così il bacio a stampo che tutti abbiamo visto.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Paolo Bonolis, momento indimenticabile. Nessuno se lo aspettava, “È inconcepibile”

“Sono anni che le prova tutte, lui è un marpione” ha aggiunto e concluso la Celentano. Uno scambio di battute simpatico che racconta bene come il loro rapporto sia veramente forte e vero. I due hanno rivelato che ogni tanto litigano ma sempre con molto rispetto.

“Sono l’unico che entra nel suo camerino e osa dirgli delle cose” ha sottolineato Zerbi raccontando che quando c’è qualcosa da dire alla maestra mandano sempre lui.