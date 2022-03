Paolo Bonolis non smette mai di stupire il pubblico con la sua verve travolgente. Indimenticabile un momento unico in cui il conduttore ha sorpreso tutti.

60 anni e carriera dagli incredibili traguardi. Paolo Bonolis è uno dei conduttori più apprezzati sulla scena televisiva, conosciuti per i suoi programmi unici.

Sposato con Sonia Bruganelli, anno dopo anno ha guidato format dagli incredibili traguardi. Da “Tira e molla”, ad “Avanti un Altro”, a “Ciao Darwin”, tanti i programmi che ha condotto brillantemente.

A conquistare tutti la sua verve e il suo carisma: tra ironia e umorismo, i siparietti delle sue trasmissioni sono spesso indimenticabili. Di recente ha catalizzato l’attenzione a seguito delle sue scuse per via di una frase rivolta a un concorrente ucraino ad “Avanti un altro”, ritenuta fuori luogo.

Le scuse del conduttore si aggiungono alle altre che ha rivolto al pubblico nel corso degli anni. In particolare in passato è rimasto esterrefatto a seguito di un indimenticabile momento in cui il conduttore si è mostrato incredibile.

Paolo Bonolis: attimi indimenticabile, accade l’inaspettato

Durante una puntata di “Ciao Darwin”, Paolo Bonolis ha lasciato senza fiato facendo gelare il pubblico con un gesto inaspettato.

“Andate a fare l’altra prova, andate a gonfiare i palloncini”, le parole categoriche del conduttore. In studio i partecipanti hanno obbedito ai suoi ordini dovendo sottoporsi a una sfida: hanno gonfiato i palloncini dovendosi sedere su dei trespolini. In estrema difficoltà i concorrenti hanno fatto molto confusione nella prova, lasciando il pubblico senza parole.

Dopo la gara il conduttore si è lasciato andare a una rivelazione inaspettata: “Se lassù c’è qualcuno io chiedo scusa. Volevo fare una trasmissione allegra, ma qui siamo abbiamo superato i confini di qualunque cosa: è inconcepibile, è colpa mia”, lo sfogo del conduttore inginocchiatosi per l’occasione. Un gesto in segno di supplica rivolto agli spettatori per lo spettacolo venuto a crearsi a seguito della gara sconvolgente.